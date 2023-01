A 2023-as évre már javában tart Kurucz Levente felkészülése. Sőt, talán már meg is kezdte a bőröndök pakolását, hiszen január 25-éb Hawaii-ra utazik, ahol egy hónapos edzőtáborozáson vesz részt. Mint mondta, utána egy hetet lesz itthon, hogy aztán a magyar válogatottal Sevillába utazzon egy újabb közös edzőtáborba.

– A hawaii edzőtábort a kanizsai klub biztosítja számomra, ahova edzőmmel, Szádovszki Zsolttal utazunk – avatott be a részletekbe bennünket Kurucz Levente. – Sportágunkban szeptemberig vannak versenyek, utána általában egy, két hónapos pihenés jön, de akkor még ki lehet menni a vízre. Most egy hónapot pihentem, decembertől viszont már csak száraz edzések vannak. Pontosabban a víz az alapozás alatt is szerepet kap, ugyanis rengeteg az úszás, no meg a kondicionálás. Hawaiion már vízre szállunk, ezért is utazunk el.

Levente úszódzéseit Miatta Mercédesz vezényli, az erőnléti edzésprogramját pedig a korábbi kiváló kenus, Zala György írja és vezényli, aki világklasszis úszónk, Milák Kristóf és a vízilabda-válogatott erőnléti felkészítésében is részt vesz.

– Jó kezekben vagyok... – jegyezte meg evvel kapcsolatban Kurucz Levente, s egyet kell értsünk vele. Levente jelenleg tanul is: egyéni tanrenddel mérlegképes könyvelői képzésen vesz részt, vagyis a tanulás is szerepet játszik mindennapjaiban.

A főszerep mégis a kajaké. Ahogy a felvezetőben említettük, Kurucz Levente tavaly a felnőttek világbajnokságán volt döntős, de az U23-as világbajnokságon is. Kajak kettes 500 méteren egy hetedik helyezést hozott haza, de ebben a számban véleménye szerint több lehetett volna bennük, K-4 500 méteren viszont ezüstérmet szerzett társaival. A 20. életévét idén betöltő Kurucz Levente szerint a felnőttek között bemutatkozásként tökéletes volt számára a vegyespáros szám.

– Nem dobtak egyből a mélyvízbe, szerintem nagyon jó választás volt a vegyes szám nekem – mondta el erről. – Ez egy felnőtt vb-n jó kiindulópont volt. Persze tisztában kell lenni, hogy egyéni számban, vagy egy olimpiai számban bekerülni a akár kettesben, vagy négyesben a magyar hajóba iszonyúan kemény feladat. Olyan ellenfelek vannak, mint az olimpiai bajnok Kopasz Bálint, a világbajnok Varga Ádám és Nádas Bence. Világbajnokságra csak egy egység jut ki, szóval nem egyszerű a dolgom, de a többi fiatalé sem. Az idén a párosra készülök leginkább, remélem, hogy sikerül megtalálni ehhez egy jó társat. Az egyes ezer méterhez igencsak fel kell még fejlődni, de nem lehet sürgetni a dolgot, hiszen még csak most leszek húsz éves. Azt érzem magamban, hogy fejlődök és még sok van bennem.

A fiatal tehetség maradt a Plastex Kanizsa Kajak-klub kötelékében. Korábbi mestere, és a csapatot felépítő mesteredző, Sári Nándor 2021 decemberi váratlan halála után több tehetség máshova igazolt. Kurucz Levente nem, hanem maradt és a tavaly júniustól Sári Nándor nevét viselő kanizsai vízitelepen készül a továbbiakban is.

– Amikor Nándi bácsi elhunyt, utána volt egy átmeneti időszak számomra is, de aztán jött Szádovszki Zsolt edző, akivel elkezdtük a munkát. A kisebbek már jönnek fel, sokan vannak, többen szinte nem is férnénk el a vízen, ami jó dolog. Most tényleg az motivál, hogy kijussak a felnőtt világbajnokságra valamelyik számban. Ha nem jön össze, ott lesz az U23-as korosztály, de főleg már a felnőttek között szeretnék bizonyítani – mondta még elé búcsúzóul Kurucz Levente.