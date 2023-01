Miként azt Nádasi Tamás, a nagykanizsai egyesület elnöke korábban is hangsúlyozta, a harmadik körtől minden meccsét a lehető legtöbb ponttal kell zárniuk, ahogy tették ezt például az MTK ellen is szűk két hete. A Hetényivel szemben sem árt persze óvatosnak lenni, maximális koncentráció szükséges, még akkor is, ha tudjuk, a budapestiek a táblázat sereghajtói, vagyis a tizedik helyen állnak.

- Ne legyenek vereségek, győzelem a lényeges, illetve ha úgy adódik, a döntetlen legyen meg – mondta el Nádasi, aki vasárnap olyan státuszban is részt vesz a bajnokin mint csapatkapitány.