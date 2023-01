A katari világbajnokság miatt a világ labdarúgásának menetrendje - így a magyar élvonalé is - alaposan átszerveződött. A ZTE FC az utolsó őszi mérkőzését november 12-én játszotta, azt követően a játékosok kaptak tíz nap pihenőt, de újra edzésbe álltak és december közepéig kemény munkát végeztek. Az ünnepek ideje alatt ismét pihenő következett, azonban a játékosok karácsony után már egyéni edzéseket végeztek, hogy január 3-án immár teljes erőbedobással vegyék fel ismét a munkát.

Mindez szükséges is, hiszen három hét és következik az FTC elleni hazai találkozó, amit még a Ferencváros nemzetközi kupaszereplése miatt halasztottak el a 2. fordulóból. Ricardo Moniz együttese a az előttük álló időszakban - mint már jeleztük - három felkészülési találkozót vív. Január 10-én az osztrák élvonalbeli Hartberg lesz az ellenfél, rá három napra az NB II-es Gyirmót. Január 17-én a szlovák első ligás Ruzomberok elleni találkozó szerepel még Demjén Patrikék programjában.

A ZTE FC remekül szerepelt az ősszel, hiszen az 5. helyen áll az NB I-ben és nem titkolt cél a klubnál, hogy ezt a pozícióját a bajnokság végére is megőrizze, sőt, akár még jobb helyezést érjen el. A kék-fehérek szimpatizánsait persze jelenleg az foglalkoztatja leginkább, hogy az őszi keret együtt marad-e a téli átigazolási időszak után is. A góllövőlistán 10 találatával holtversenyben első Eduvie Ikoba kapós lett, azonban csak annyit lehet tudni, hogy érdeklődnek iránta más csapatok is. Egy játékos távozását jelentette be a ZTE FC a bajnoki szünetben: a kölcsönszerződéssel a nyáron érkezett brazil Diego Santos már nem tagja a keretnek.

Keddtől viszont már a munkáé lesz a főszerep Ricardo Moniz csapatánál.