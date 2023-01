A felek messze vannak egymástól a tabellán: a harmadik helyen álló ZTE hat győzelemmel és nyolc helyezéssel áll jobban ellenfelénél. A forma is az egerszegiek mellett szól, hiszen Sebastjan Krasovec együttesének győzelmi szériája immár hat mérkőzésre rúg, míg az ellenfél három vereség után legutóbb – hazai pályán, az Oroszlány ellen – tudott újra nyerni. Ettől függetlenül a házigazdát nem szabad egy kézlegyintéssel elintézni – erre hívta fel a figyelmet a zalai vezetőedző is.

– Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk szombaton – szögezte le Sebastjan Krasovec. – A somogyiaknak sokkal jobb csapatuk van annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezésük mutat. Kemény mérkőzést játszottunk ellenük hazai pályán is, azóta pedig két új játékosuk is van, akik egyéni képzettség tekintetében magas szintet képviselnek. Úgy gondolom, a hazai mezőnyből bárkit képesek lehetnek megverni, amit a legfényesebben a Szombathelyen aratott sikerükkel bizonyítottak. Ha tovább szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat – és természetesen ez a célunk –, akkor nagyon jól kell védekeznünk és támadásban is magas szintű koncentrációra lesz szükségünk. Németh Ákos sajnos még nem áll készen a játékra, két fiatal játékosunk pedig diákolimpián vesz részt a hétvégén, így ők is hiányozni fognak a mérkőzésről. A többiek közül remélhetőleg mindenki a rendelkezésemre fog állni.

Egy fontos hiányzója biztosan lesz a Kaposvárnak is: az irányító Borisz Krnjajski vállsérülése miatt már a negyedik összecsapást hagyja ki. A magyar útlevéllel is rendelkező szerb játékos klubja honlapjának azt mondta: képesnek tartja csapatát, hogy visszavágjon a ZTE KK-nak a Zalaegerszegen elszenvedett 81-77-es vereségért.

A somogyiak egyébként azon a mérkőzésen sem voltak messze a sikertől: az első kettő és az utolsó negyedet megnyerték, a ZTE-nek viszont a varázslatos harmadik játékrész (28-8) elég volt, hogy behúzza a győzelmet. A zalai csapat legjobbja akkor Rakicevic volt, a mezőnyből viszont az ellenfél centere, Hughes emelkedett ki, aki 23 pontja mellett szerzett 10 lepattanót is. A liga blokk- és védőlepattanó-ranglistáját is vezető amerikaira érdemes lesz megint figyelni.

