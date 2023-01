Debreceni VSC- ZTE FC 3-0 (2-0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2811 néző. Jv.: Káprály (Bormenissza, Garai).

DVSC: Megyeri - Kusnyir, Dreskovic, Lagator, Ferenczi - Sós (Bévárdi, 63.), Varga (Baráth 63.), Manrique (Loncar, 73.), Dzsudzsák (Bódi, 83.), Szécsi - D. Babunski (Mance, 73.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

ZTE FC: Demjén - Huszti (Lesjak, 86.), Kálnoki-Kis (Meshack, 76.), Mocsi, Csóka - Tajti, Sankovic - Manzinga (Mim, 68.), Szalay (Szendrei, 46.), Gergényi - Ikoba (Németh D., 86.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Szécsi (3.), Dzsudzsák (36. - 11-esből), D. Babunski (53.)

Sárga lap: Ferenczi (30.), Szécsi (45.), illetve Huszti (69.)

Kiállítva: Mocsi (33.).

A ZTE FC tehát a keddi, halasztott találkozójával "melegített be" a tavaszi nyitányra, s noha nem szerzett pontot az FTC ellen, de biztat volt a játéka a 2-1-es vereség ellenére is. Azonban, mintha nem lett volna elég éles szombaton rögön a kezdés után, hiszen már a 3. per elején hátrányba került. Középpályás labdavesztés után teljesen üresen maradt a pálya bal oldala, Szécsi futotta be a területet és kapta is labdát, és 12 méterről (mielőtt Mocsi beérte volna) higgadtan gurított, a kapuba, 1-0. A keddi találkozóhoz képest két helyen változtatott a zalaiak összeállításán Ricardo Moniz, hiszen Kálnoki-Kis és Tajti került be a kezdőbe, így némileg változott a felállás is, hiszen Csóka lett a bal oldali védő. A korán bekapott gól semmit sem változtatott a zalaiak eredeti elképzelésén, azaz kezdeményezett, támadott. Volt is legalább 88 perce arra, hogy kijavítsa a hibát, de a 14. percben könnyen lehetett volna már kétgólos is a hátránya. Az, hogy nem lett csak, Demjén kapusnak volt köszönhet, aki egymást követően kétszer is nagyot védett. Ettől függetlenül a ZTE tartósan "berendezkedett" a Loki térfelére, de komoly helyzetig nem jutott el. A debreceniek mintha csak az ellenfél hibáira vártak volna, nem igazán kezdeményeztek. Így teltek el hosszú percek, aztán a 33. percben Sós lépett ki, Mocsi ment mellette, a kezével kissé megtámasztotta a debreceni játékost, aki nagyot esett. Káprály azonnal felmutatta a piros lapot a zalai védőnek, hiszen az eset a büntetőterületen belül történt. A VAR vizsgált és jóváhagyta az ítéletet, következett a büntető, amit Dzsudzsák lőtt a bal alsó sarokba, 2-0. Zalai szempontból ez így már elég nehéz feladatnak tűnt, egyrészt a kétgólos hátrány, másrészt az emberhátrány miatt. Erős ítéletnek tűnt a piros lap és a büntető, de egy valami tény: Mocsi meglökte a hazai játékost.

Innen kellett volna valahogy visszakapaszkodnia a ZTE együttesének, de hát ez nem tűnt éppenséggel könnyű feladatnak. Úgy meg pláne, hogy az 53. percben egy jobb oldali beadás után a kapu előterében Kálnoki-Kis mérte el a labda ívét, nem tudott felszabadítani, Dorian Babunski pedig ott termett és két lépésről a kapuba továbbított, 3-0. Ekkora hátrányból már tényleg kevés esélye maradt a ZTE FC-nek arra, hogy visszajöjjön a meccsbe. A hazaiak nyugodtan játszhattak, veszélyesebb volt a futballjuk, a ZTE-nek pedig egy célja lehetett: több gólt ne kapjon már. A találkozó hajrájához érkezve "tömeges" cserék jöttek, ekkor már látszott, hogy igazából az eredménybe már beletörődött mindenki. Bő tíz perc még maradt a találkozóból, ami alatt azért történhetett volna bármi, de igazából ezt az időt már lefuttatták a csapatok...

Egyéni hibák vezetettek a ZTE FC vereségéhez, amit csapatszinten már nem sikerült kompenzálni. A DVSC kihasználta ezeket, megérdemelten nyert, sikerével pedig megelőzte az egerszegieket a tabellán.