– A napokban hosszabbított szerződést. Kicsit szokványos a kérdés, de: sokat gondolkodott rajta? - kérdeztük Gergényi Bencét.

– Számomra egyértelmű volt, hogy maradok – mondta a 24 éves futballista. – Őszintén mondom, boldog vagyok, hogy itt maradok, és maradok zalaegerszegi színekben. Nem titkolom, hogy nagyon hozzám nőtt és megszerettem úgy a klubot, mint a várost. Maradjunk annyiban, nagyon gyorsan megegyeztünk a két és fél éves hosszabbításban.

– Minden rendben van Önnel? Csak, mert a Gyirmót elleni felkészülési találkozón korán le kellett cserélni...

– Érzékeny helyen talált el a labda, és iszonyú fájdalmaim voltak. Jobb volt úgy, hogy nem folytattam a játékot, de szerencsére semmi probléma nincs.

– Véget ért a felkészülés. Árulja el, ebben a helyzetben milyennek értékeli ezt?

– Ez egy rendkívül speciális felkészülés volt, ami a világbajnokság miatt alakult így. A bajnokságnak november közepén már vége lett, de én úgy érzem, hogy végig fent tudtuk tartani azt a terhelést és azt a munkát, amit a nyár óta végzünk. A szakmai stáb úgy állította össze a programot és a munkát, hogy a rajtra mindenki jó erőben legyen. Sőt, úgy érzem, még jobb erőállapotban is vagyunk, mint voltunk korábban.

– Kedden érkezik a Ferencváros. Van Önökön nyomás, hogy a bajnok ellen kezdenek, ráadásul erre a meccsre kis túlzással az egész ország figyel most.

– A naptári év első bajnoki mérkőzése lesz a miénk, így a figyelem is ennek megfelelő. Abban bízom, hogy sokan lesznek a stadionban, és a tévé képernyői előtt is. A csapat az egész felkészülés során erre a találkozóra koncentrált, mindenki várja.

– A felkészülést itthon végezték, egyedüli élvonalbeli csapatként. Nem gondolja, hogy ez hátrányt jelenthet majd?

–Egyáltalán nem, sőt. Az időjárás kegyes volt hozzánk, semmiben nem szenvedtünk hátrányt. Én azt gondolom, hogy ebből akár előnyt is kovácsolhatunk, hogy nem szakadtunk ki a megszokott környezetből.

– Mit gondol, sikerülhet meglepetést okozni az Ferencváros ellen? Mégiscsak a bajnok érkezik...

– A Fradi most már nemzetközi szinten is komoly eredményeket mutat fel és remek csapat. Viszont, ahogy a szezon előtt megvertük a Milan együttesét, azt gondolom, most is sikerülhet hasonló eredményt elérnünk. Sokat készültünk például arra a mérkőzésre. Edzőnk, Ricardo Moniz rengeteg felvételt és elemzést mutatott számunkra, és ugyanúgy történik most is, a Ferencváros esetében. Edzőnk mindig azt sulykolja belénk, higgyük el, bárki ellen érhetünk el sikert. Nagyon szeretnénk nyerni, de tudjuk, hogy nem lesz egyszerű. Elsődleges célként viszont nem tűzhetünk ki mást magunk elé.

– Mennyire erősítette meg az önbizalmukat az őszi jó szereplés?

– Az ötödik helyezésünket akkor is megtartjuk, ha netán kedden nem szerzünk pontot. Mindezt nem megnyugtatásként mondom magunknak. Kétségtelen, fontos lesz, hogy az első mérkőzésekből jól jöjjünk ki. Vagyis, az elején nyerni kell meccseket, és mindenkinek ez jár a fejében, maximális erőbedobással erre készülünk. Van egy titkos célunk, hiszen szeretnénk különleges sikereket elérni úgy a kupában, mint a bajnokságban. Ám erről nem szeretnék többet mondani, nehogy elkiabáljak bármit is.