A ZTE NB I-be jutott röplabdacsapatának meghatározó tagja Lentiben született, majd az egerszegi csapatban lett ismert játékos. Pályafutását befejezve sem szakadt el a sportágtól, hiszen többször is edzőként segítette a ZTE röplabdázóinak munkáját, de játékvezetőként is szerepet vállalt. Klubvezetőként is ott volt akkor, amikor a röplabda sportág létéért kellett küzdeni Zalaegerszegen. Fia, ifj. Tomanóczy Tibor válogatott röplabdázóvá vált, és unokája is élvonalbeli röpis már.

Id. Tomanóczy Tibor alapító elnöke és elnökségi tagja volt a 2011-ben újjáalakult ZTE Röplabda Klubnak. Sok mindennel megküzdött és jött ki belőle győztesen sportpályafutása során, a súlyos betegséget viszont már nem tudta legyőzni.