A nap a Nafta Lendava elleni találkozóval kezdődött, amin tulajdonképpen a bő keret egyik fele lépett pályára. A találkozón a szlovénok vezettek, sőt kétszer is náluk volt az előny, de aztán Meshack egyenlített, majd a találkozón duplázó Németh Dániel állította be a 3-2-es végeredményt.

Fél óra szünet után következett a második találkozó, amikor a szlovák élvonalbeli Ruzomberok (Rózsahegy) volt az ellenfél. A bokasérüléssel bajlódó Tajti Mátyás egyik találkozón sem lépett pályára, ám tűnik, hogy az FTC elleni jövő keddi, tavaszi nyitányon akár ő is ott lehet a keretben. Az jól látszott mindkét találkozón, hogy Ricardo Moniz vezetőedző nagy iramot kér a pályán lévőktől, így a második félidőben is ez volt a jellemző a ZTE játékára, többet birtokolta a labdát a ZTE, erőteljesebben futballozott, de gól csak a félidő végén született, amikor Huszti jobb oldali éles középre adását Csóka Dániel két lépésről pörgette a kapuba. A terv erre a napra valószínűleg az volt a kék-fehéreknél, hogy mindenki lehetőleg 90 perces terhelést kapjon, így hazai oldalon nem is jöttek a „tömeges” cserék a második félidőre. Ebben a játékrészben már a szlovákoknak is voltak lehetőségeik, sőt Demjénnek egy alkalommal nagyot kellett védeni, majd ziccert rontottak a rózsahegyiek. Ugyanez elmondható hazai oldalon is, hiszen a hajrában Szendrei előtt adódott egymás után két nagy lehetőség is, de ezek most kimaradtak.