Múlt héten Bencze László a stafétát Gregor Zoltánnak, az egykori, kanizsai kispályás labdarúgó bajnokságban szereplő Unicum csapat vezetőjének adta át, arra kérve, hogy elevenítse fel a számára legemlékezetesebb nagykanizsai sportpillanatot.

A sport, de különösen a foci szeretetét a szülőfalujából, Gelseszigetről hozta, hiszen gyerekként ott rúgta a bőrt. Akkoriban még a járási bajnokságnak a legalsó osztályában hátvédként szerepelt a csapatban. Aztán Gregor Zoltán labdarúgó pályafutásának egy balesetből adódó lábtörés vetett véget. Végül az aktív pályafutása ugyan befejeződött, de a sportág mellett maradt, hiszen 1992-ben a Gelse SE labdarúgó csapatának elnöke lett, s a lendülete azóta is kitart, jelenleg a vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában szerepelnek. A következő időszakban helyi és környékbeli focistákkal azt a célt tűzték ki, hogy feljebb léphessenek az osztályokban.

- De kanyarodjunk is vissza az 1992-es évhez, hiszen ekkortájt Gelsén a tornacsarnokban aktív kispályás labdarúgó élet is folyt - kezdett a múltidézésbe Gregor Zoltán. - Egyszerre két csapat, a Velorex és a Diadóra is megalakult, akik még nem jártak be Nagykanizsára, csak ott helyben rivalizáltak egymással. Végül a két társaság bizonyos tagjaiból, valamint új játékosokkal kiegészülve megalapították az Unicum gárdáját, mellyel neveztek a városi kispályás labdarúgó bajnokság küzdelmeibe. Először 1995-ben léptünk a kanizsai Mindenki Sportpályáján akkor még salakra. Az ötödosztályba kerültünk, s talán az első mérkőzéseink egyikén valamelyik ellenfél csapat tagjai úgy fogadtak bennünket: ezek meg kik lehetnek? Gyorsan helyretettük őket, tíz góllal nyertünk, egyből megtudták, hogy honnan jött az Unicum.

Hozzátette: onnantól kezdve szinte minden évben egy osztállyal feljebb léptek. A harmadosztályban az elsőségért vívott, döntő mérkőzés emlékezetes maradt számára.

- Az ellenfél együttes vezetője ígéretet tett: ha az Unicum győz, akkor ő feloszlatja a saját gárdáját és a két legjobb játékosának az igazolását átnyújtja - folytatta. - Megvertük őket az utolsó pillanatban lőtt góllal, és legnagyobb meglepetésemre tartotta a szavát, s hozta Korpics Krisztián és Beke István két akkoriban kiemelkedő kispályás focista igazolását. Ez a gesztus egyfajta lendületet adott, bár a másodosztályban két évet "húztunk le", az élvonal előtt egyre több kanizsai fiatal érezte, hogy van bennünk potenciál. A kispályás bajnokság csúcsán, 2002 és 2006 között játszottunk. Mind közül talán a 2004-es mondható a legjobbnak, olyan állománnyal, mint Horváth "Cseme" Gábor, Papp Gábor, Kovács József, Kalinics Gábor, Gyulai Csaba és Horváth Gábor, megnyertük a bajnoki serleget.

Ehhez az időszakhoz tartozik Gregor Zoltán legjobb élménye is, amikor az általa nagyra becsült, legendás, verhetetlennek tűnő Tip-Top együttesét abban a bajnokságban legyőzhették. Az eredmények mindig szorosan alakultak, de 2004-ben nem lehetett megállítani az Unicum gárdáját, s amikor találkoztak, a meccsre olykor száz néző is kíváncsi volt. Ez év telén a Kanizsán megtartott országos Alfa Top Sport Kupát is megnyerték olyan csapatok előtt, mint a válogatottakkal tűzdelt Kanárik és a fővárosi Rutin Mix. A következő szezonban ezen a tornán dupláztak, ám a jobb játékosait más, tehetősebb együttesek leigazolták, így végül a 2006-os bajnokság után búcsút intettek a bajnokságnak.

- Azonban az Unicum név nem szűnt meg, ha vármegyei, területi vagy régiós labdarúgó tornát szerveznek, egy lelkes csapat mindig összeáll - mondta. - A labdarúgás szeretete mindig összetartja a kispályás viadalokon szereplő fiatalokat, s remélem, még sokáig megmaradhatunk.

Gregor Zoltán a stafétát a kiskanizsai származású Ács Antalnak, a magyar hallássérült futsalválogatott szövetségi edzőjének adta át.