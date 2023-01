A meccs utáni sajtótájékoztatón Sztanyiszlav Csercseszov, a vendégek mestere elégedetten, szűkszavúan és „csercseszovosan” nyilatkozott: dicsérte a Zetét (ezzel persze áttételesen saját csapatát is), egy, a Marquinhos igazi posztját firtató újságírói kérdésre pedig úgy reagált, hogy egy játékos mindig ott van a legjobb helyen, ahová az edző állítja…

Egerszegi kollégája, Ricardo Moniz viszont rendkívül csalódott volt, mert úgy érezte, csapata győzhetett volna ezúttal. A szakember kritikával illette a VAR-szobában dolgozókat: „A bírók a Ferencvárosnak ítélnek, vagy valóban semlegesek?” – tette fel a kérdést a Fradi első góljával kapcsolatban.

A találat valóban furcsa körülmények közt esett, hiszen a büntetőt elvégző Marquinhos a lövés előtti utolsó pillanatában elcsúszott, és estében került róla valahogy a hálóba a labda. A lelátón sokan rögtön kettős érintést reklamáltak – persze, zömmel egerszegi érzelmű nézőkről lévén szó, ez talán nem meglepő… –, és a videóbíró vizsgálta is az esetet, ám végül szabályosnak találta a gólt.

Moniz azt is kiemelte, hogy csapata túltette magát ezen a vélt méltánytalanságon, és a középkezdés után azonnal egyenlített. A folytatásban kevésbé eseménydús időszak következett, de a ZTE az edző szerint továbbra is dominált, a vezető gólja pedig a második félidőben kétszer is Manzinga lábában maradt. A hazai csapatból valóban a légiós tudott leginkább helyzetbe kerülni a Fradi ellen, gólt azonban nem sikerült szereznie – az edző szerint ehhez talán egy kis „élesség” hiányzott ezúttal.

A zalai csapatot amúgy nehéz lenne a történtek után elmarasztalni, küzdött becsülettel, a legjobban pedig a védelemben Huszti és Mocsi teljesített. Illetve Demjén is biztos pont volt a kapuban.

Szombaton (17 óra) pedig jöhet az igazi tavaszi szezonkezdet a közvetlen rivális Debrecen vendégeként. Az sem lesz sétagalopp.