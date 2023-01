Arconic-Alba Fehérvár–Zalakerámia-ZTE KK 73-78 (29-19, 19-21, 16-25, 9-13)

Alba Regia Sportcsarnok, 1500 néző. Jv.: Praksch, Kapitány, Kapusi.

Alba: Somogyi 18/6, Pongó 15/9, Ford 4/3, De Cosey , Philmore 15. Csere: Vojvoda 13, Takács Mi. 2, Szabó, Takács Ma. Vezetőedző: Matthias Zollner.

ZTE KK: Trice 10, O'Reilly 12/3, Polster 3/3, Smith 14/6, Ostojic 4. Csere: Keller 14/12, Rakicevic 12, Csuti, Zsíros 6/6, Szalay 3/3. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

A hazaiak szenegáli centert igazoltak a héten, aki azonban a meccskeretbe nem került be, így nem okozhatott meglepetést a vendégeknek. Az sem volt meglepő, hogy zalai részről Polster triplával, O'Reilly pedig két eladott labdával kezdett, így máris láthattunk kettőt azokból a könnyű fehérvári kosarakból, amiket a Zete szeretett volna elkerülni (3. p.: 8-3). Smith hármassal vetett véget a fehérvári rohanásnak, de az Alba oldalál jól kamatozott a 4 támadó lepattanó is (6. p.: 15-8). Az első zalai időkéréssel nem sikerült megtörni a fehérváriak lendületét (8. p.: 23-13), és a házigazda nemcsak elképesztő sebességgel játszott, de dobáspontosságban is meghaladta a 60 százalékot, amiben az egyetlen jó hír az volt zalai szempontból, hogy ezt a szintet azért biztos nem lehet örökké fenntartani. A második negyed elején keményen beleállt a meccsbe a ZTE (14. p.: 33-27), és a már sokkal hatékonyabban védekező csapatnak lett volna esélye lépni ennél közelebb is, ám újra jöttek a bosszantó hibák. Előkészítetlen triplakísérletek és rossz passzok sorjáztak a játékrész derekán, ami 40-30-as különbséget és újabb Krasovec-időkérést eredményezett. Lepattanók terén 11-4-ről 14-13-ra zárkózott fel a vendégcsapat, melynek lemaradása viszont dobáspontosságban továbbra is jelentős volt - Trice például 5 próbálkozás után még mezőnykosár nélkül állt (18. p. p.: 46-33). A hazai csapatból Pongó és Somogyi, a zalaiból pedig Smith emelkedett ki az első félidőben, a meccs pedig a szünetre messze nem dől még el (48-40).

Keller Iván tör be Vojvoda Dávid mellett

Fotós: Bálizs Zsuzsa

Somogyi triplájára után Trice bedobta első két mezőnykosarát, amiket Zsíros két hármassal foglalt keretbe, kicsin múlt, hogy fordulás után rögtön ki nem egyenlített a ZTE KK (24. p.: 53-50). Zsíros helyére Keller érkezett és rögtön dobott ő is egy távolit (25. p.: 55-53), majd O'Reilly két duplája és Keller újabb hármasa után már a vendégcsapat vezetett (26. p.: 56-60). Fantasztikus fordulat volt a 8-20-as részeredmény, ám a hazaiak Vojvoda zsákolásával jelezték, hogy nem tekintik veszettnek a helyzetet. Ezek után kezdődött el igazából az a meccs, ami a 3. és a 4. helyezett összecsapásán várni lehetett, és a harmadik negyed végén senki nem tudta volna megjósolni, ki nyeri majd az összecsapást (64-65). Rakicevic két duplával, majd labdaszerzéssel jelentkezett a záró tíz perc elején, de a döntéshez nem kerültünk közelebb (34. p.: 69-69). Talán a feszültségnek volt betudható, hogy Vojvoda és Trice is elég gyatra távoli próbálkozással jelentkezett, majd Keller vadászta le remekül Somogyi passzát, Smith zsákolását pedig hazai időkérés követte (35. p.: 69-72). Óriási küzdelem zajlott minden labdáért, egy palánk alatti csata végén Keller maradt a földön, a játékvezetők visszanézték az esetet, de nem láttak okot a beavatkozásra. Rakicevic lopott labdát és 74-69-re vezetett már a ZTE, de még bő 3 perc hátra volt. A ZTE védekezését dicsérte az is, hogy Ford és De Cosey közösen alig érte el a 10 dobott pontot, ez is kellett a zalai vezetéshez (39. p.: 71-76). Az utolsó percben az Alba 73-76-nál támadott, ám a vendégek Vojvodát olyan kiszorított távoli dobásra kényszerítették, amiből a gyűrűt is alig találta el. A túloldalon Ostojic megküzdött a lepattanóért és duplát szerezve tulajdonképpen eldöntötte a meccset. Hazai részről Pongó sikertelen hármasa jött még, a ZTE pedig már nem ért fel, hogy egy újabb duplával az őszi hazai vereségnél (70-76) nagyobb különbségű győzelmet arasson, s így ne csak pontszámban érje utol, de meg is előzze ellenfelét a tabellán. A telhetetlenség azonban csúnya jellemhiba, ennek a sikernek így is teljes szível lehet örülni.