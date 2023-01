A most zajló bajnokság meglepetéscsapata a Zalakerámia ZTE KK, méghozzá a régen látott jó szereplésével. Megy a szekér a kék-fehéreknek, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy ötödik mérkőzése óta veretlen. A múlt szombati fordulóban ráadásul egy igazi skalpot is szerzett a ZTE KK, ráadásul idegenben az Alba Fehérvár legyőzésével. Mindez egyértelműen önbizalmat adhat a kék-fehéreknek, akik most látszólag egy könnyebb feladat előtt állnak, ugyanis szombaton az újonc Budapest Honvéd lesz a vendég a Zalakerámia Sportcsarnokban.

Az eddigi mutatók és az esélyek valóban a ZTE KK sikerét ígérik, de éppen az ilyen mérkőzések tudnak a legveszélyesebbek is lenni. Persze, csak akkor, ha az esélyesebb gárda netán lebecsüli, félvállról veszi a riválist. Amit biztosan nem tesznek meg a kék-fehérek, ugyanis a Honvéd a két csapat első körös találkozóján gyakorlatilag végig szorossá tudta tenni a találkozót, de persze nyert a ZTE KK. Azóta a fővárosiak egyre jobban belelerősödnek az élvonalba, már négy győzelmük van. Légióst is igazoltak és a legutóbbi két találkozójukat megnyerték, részükről a Paks és az Oroszlány legyőzése nagy fegyertény. Egerszegen pedig semmi veszíteni valója nem lesz a Honvédnak...

– A héten akadt néhány problémánk vírusos megbetegedések miatt, ezért néhány játékos kihagyott pár edzést. de remélhetőleg készen állnak majd a szombati mérkőzésre - adott helyzetjelentést Sebastjan Krasovec a szombati találkozó előtt, aki azt is hozzátette: - Sajnos a sérült Németh Ákos egyelőre még mindig nem léphet pályára. A Budapest Honvéd keményen játszik, játékosai nem engednek könnyű pontokat az ellenfélnek, és soha nem adják fel, nagyon agresszívan mennek a támadólepattanókért. Úgy érkeznek hozzánk, hogy egymás után két meccset nyertek, így minden bizonnyal megnövekedett önbizalommal érkeznek hozzánk. Nagyon kemény meccsre számítok. Fontos lesz, hogy megfogjuk, megakadályozzuk a gyors indításaikat, hogy ne tudjanak védekezésből gyorsan átmenni támadásba. Nagyon kell figyelni a győzelem érdekében a védőlepattanókra a győzelem érdekében, azonban itthon játszunk. Minden tekintetben fontos lesz hogy újabb győzelmet szerezzünk és megtaláljuk a módját, hogy megnyerjük ezt a meccset.

Az egerszegiek egészen biztosan számíthatnak közönségük támogatására is, hiszen a jó szereplésnek köszönhetően megnőzz az érdeklődés ismét a csapat iránt. A klub tájékoztatása szerint továbbra is érdemes elővételben megváltani a belépőket a csarnokba történő gyorsabb bejutás érdekében.