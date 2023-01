Nyilatkozatok :

Sebastjan Krasovec: - Gratulálok a fiúknak a győzelemhez és a közönségnek is köszönöm, hogy kitartottak velünk ebben a hidegben. A Honvéd sosem adja fel és ezt ma is bizonyította. A fehérvári siker után a csapaton extra nyomás volt, hiszen idehaza kötelező volt nyernünk, de olyan ellenféllel találkoztunk, amely két légióssal is gyorsan játszik és erre figyelni kellett. Sok szerencsét az ellenfélnek a folytatáshoz és mi is készülünk a következő meccsre.

Baksa Szabolcs: -Gratulálok az ellenfélnek a sikerhez. A ZZTE egy nagy támadó arzenállal rendelkező együttes, amely minden csapatot komoly kihívás elé állt. Fizikailag is erős csapat, így a magas embereik is nagyon atletikusak. Mindent megtettük, megizzasztottuk az ellenfelet, de véleményem szerint a védekezésen csúszott el a találkozó. A támadójátékunkkal elégedett lehetek.