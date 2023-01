A ZTE FC csapata a most zajló bajnokságban eleve felhívta magára a figyelmet, hiszen az ősszel remekül szerepelt, sokkal jobban, mint az elősző szezonokban bármikor, amióta résztvevője a 12 csapatos NB I.-nek. Az őszi 5. helyezés, és az, hogy ezt a pozícióját minimális „kilengéssel” gyakorlatilag végig tartotta, mindenképpen az előtérbe tolta a Moniz-csapatot. Amit persze megelőlegezett a nyár, hiszen a Milan elleni 3-2-es győzelem a felkészülési mérkőzésen kellően jó pr-t adott a kék-fehéreknek...

A nyár elmúlt és az ősz is. Itt a tél, a munka pedig kedden elkezdődött. A ZTE FC sportigazgatója, Dragóner Attila is ott volt az első edzésen, akitől azt kérdeztük elsőként, hogy teljes kerettel kezdődött-e meg a munka.

– Egyelőre teljes a keret, csak a brazil Diego, aki eddig távozott - válaszolta Dragóner Attila. - Nincs hiányzó, és a műtéten átesett Mim Gergő is velünk van, akinek jól halad a rehabilitációja. A jövő héten akár már teljes értékű munkát végezhet.

A jövés-menés amúgy még nem kezdődött meg idehaza, hiszen az átigazolási időszak január 15-én indul és egy hónapig tart. Ugyanakkor a ZTE FC-vel kapcsolatban a télen eddig leginkább az merült fel, hogy meg tudják-e tartani a kék-fehérek a góllövőlistát holtversenyben vezető Eduvie Ikobát. Nos, a kérdést feltettük a sportigazgatónak is...

–Sok mendemonda volt ezzel kapcsolatban, amiről most is csak annyit tudok mondani, hogy konkrét ajánlat nem érkezett egyetlen játékosunkra sem, igaz, érdeklődések voltak - hallottuk Dragóner Attilától. – Nem tervezünk nagy változást a keretben a télen, nem szeretnénk változtatni. A keret tagjai az ősszel bizonyították, hogy alkalmasak arra a feladatra, amit meghatároztunk, a klub viszont továbbra sem mond le arról, hogy bevételt generáljon akár játékoseladásból. Bízunk azokban, akiket a nyáron kiválasztottunk, de mint tudjuk, az élet nagy rendező...

A csapat nem mozdul ki Magyarországról, s amint a sportlap összeállításából kiderült, az egyedüli csapat lesz a mezőnyben a ZTE FC, amely kizárólag idehaza végzi a felkészülését. Dragóner Attilát evvel kapcsolatban is megkérdeztük, hogy a külföldi edzőtábort eleve elvetették-e.

– Gondolkodtunk rajta, hogy mi is elutazzunk-e, azonban az idő rövidsége miatt döntöttünk úgy, hogy inkább idehaza maradunk - felelte. - Három hetünk van az FTC elleni első mérkőzésig, és úgy láttuk jónak, hogy beleszámolva a környezetváltozást, az eltérő minőségű pályákat, inkább maradunk. Idehaza is alkalmasak a feltételek a megfelelő minőségű munkára. A játékosok a szünetük alatt is készültek már, mindenki tette a dolgát, folyamatosan edzésben voltak. Biztos vagyok benne, hogy az erőnléttel nem lesz gond.

A három téli edzőmérkőzéssel kapcsolatban a ZTE FC-nél úgy gondolkodnak, hogy az első kettő (ZTE FC -Hartberg, ZTE FC-Gyirmót) zárt kapus lesz, de egy héttel az FTC elleni bajnoki előtt tervezett, szlovák Ruzomberok elleni találkozóval kapcsolatban még nem született döntés, hogy nyilvásossá teszik, vagy szintén zárt kapuk mellett rendezik.