A kiskanizsai származású Ács Antal veleszületett hallássérült, szülei hallók, a rokonai közt sem volt siket ember. Kaposváron járt hallássérülteket fogadó óvodába és általános iskolába, de a középiskolát már hallók között végezte el, méghozzá tolmács nélkül. Mint mondta: akkoriban nem volt tolmácsolás, nyilvános helyen hivatalosan nem is engedték a jelelést, emiatt az iskolában muszáj volt szájról olvasnia, mára ez szerencsére változott.

– Nagyon örültem, amikor Bencze Laci bácsi, a második apám felkarolt és a Magyar Postánál helyezkedhettem el, elsősorban kézbesítőként és csomagszállítóként dolgoztam – mesélte interneten küldött levelében Antal. – Nemcsak a munkában bízott bennem, hanem a sportban is, lehetőséget adott a városi kispályás csapatában való szereplésre. Persze a foci iránt szeretetemet már a kiskanizsai csapatban megvillanthattam, többek között a serdülő gárdában Horváth "Mákos" Ferenc foglalkozott velem, de az ifjúsági korosztályban is jó élmények értek, házi gólkirály voltam többször is.

A legnagyobb és talán legemlékezetesebb sportélményei "Sáskaországhoz" kötik. Boldogsággal töltött el, hogy a játékostársai teljes mértékben elfogadták, mindig segítőkészen viszonyultak hozzá és teljes értékű játékosnak tartották. Olyan jól érezte magát abban a közegben, hogy hiába is csábították más, környékbeli fociklubok, soha nem igazolt át. A szívében örökké kiskanizsai marad, hiába él manapság az ország másik végében családjával. Elmondta: van egy hozzá hasonlóan siket 20 éves fia és a második, szintén siket párjával élnek a Nógrád vármegyei Karancslapujtőn, Salgótarján mellett.

– De vissza a sporthoz – kezdett bele a karrierje taglalásába Antal. – A fociban még a zalai válogatottba is bekerülhettem, a hallók közé. De a magyar siket válogatottat is erősíthettem. Majd miután elköltöztünk az ország másik csücskébe két évig a falu csapatában rúgtam a bőrt, majd egy másikban a megyei élvonalban ugyancsak a hallókkal együtt. Nem sokkal később a fővárosi női siket futsalbajnokságban edzőként mutatkoztam be, ahol öt éven keresztül öt bajnoki címet gyűjtöttünk. Sőt a siketek Bajnokok Ligájában is megmérettük magunkat, ahol a legjobb helyezésünk az ötödik volt.

Az idén éppen kilencedik éve alapította meg Ács Antal a Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesületét, akikkel 2016-ban a siket öregfiúk futsal bajnokságát is megnyerték. Másfél éve dolgozik a Szerencsejáték Zrt. karitatív sorsjegyárusaként, aki egykori edzőjéhez, Bencze Laci bácsihoz hasonlóan arra is figyel, hogy siket emberek számára munkahelyet keressen. Az Érték vagy! konferencián Mindennapi Hős-díjjal is kitüntették. Tavaly nyáron a kiskanizsai származású edző vezetésével a magyar hallássérült futsalválogatott aranyérmes lett az idén először megrendezett, negyven évnél idősebbeknek kiírt futsal-világbajnokságon.

Ács Antal a stafétát Varga Zsófiának, a Kanizsai Vadmacskák SE korábbi kosárlabda játékosának adta át.