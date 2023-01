ZTE NKK–Törekvés SE 77-69 (18-17, 18-16, 18-17, 23-19)

Zalaegerszeg, 100 néző, Jv: dr. Popgyákunik, Antoni

ZTE: Kovács 18/6, Óházy 8, Ács 9/3, Horváth Fru. 6, Jurkó 9. Csere: Balogh 13/3, Horváth Fa. 9, Szórád 4, Molnár 1. Edző: Czukor Bence.

Törekvés: Darázsi 14, Mohos 4, Egri Z. 22, Dobos 11/9, Egri V. 6. Csere: Stribik 12, Fábián, Rivasz, Molnár, Ferenczi. Edző: Beliczay Zsolt.

Nagy küzdelmet hozott már a találkozó eleje is. A csapatok nagyon akartak, s talán emiatt pontatlanul játszottak. A játékrész második felében kezébe vette az irányítást a ZTE NKK, és egy kosárral mindig ellenfele előtt járt. A második negyedet jó ritmusban kezdte a házigazda, és a Horváth ikrek pontjaival sikerült ellépnie. A fővárosiak azonban nem adták könnyen magukat és szorossá tették a félidőt (36-33).

Nagyszünet után is folyamatosan váltogatta a védekezését a ZTE, és ez megzavarta a vendégeket. Nyolc pont is volt már a különbség a csapatok között, de innen is vissza tudtak kapaszkodni a vendégek, sőt, a záró negyed elején még a vezetést is átvették. A ZTE NKK-nak azonban újra sikerült ritmust váltania: a házigazda 9-0-s rohanással állva hagyta ellenfelét, és a megszerzett előny kitartott a mérkőzés végéig. A ZTE NKK győzelmével feljött a harmadik helyre a bajnokságban.

Czukor Bence: Szurkolóink fantasztikusan jó hangulatot teremtettek, ilyen segítség mellett könnyebb volt a végjátékba belemennünk. Jár a gratuláció a lányoknak, mert a harmadik hely volt a tét, ami alatt nem törtünk össze, meg tudtuk ugrani ezt a lécet. Örülök, hogy sok mindent viszontláttam a találkozón a héten gyakoroltakból.

A Bajnokság állása