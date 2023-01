Szorosan alakult az ősz a megyei labdarúgó-bajnokság másodosztályában. A Gutorfölde 31 pontot szerezve áll az élen, a második Murakeresztúr (29) és a harmadik Technoroll Teskánd II (25) előtt. Azt kérdeztük Varga Róberttől, a gutoriak edzőjétől, meglepte-e csapata ilyen jó szereplése.

– Tervezni lehet, s ha nem is az első helyet céloztuk meg, de mindenképpen szerettünk volna az ősszel úgy szerepelni, hogy ott legyünk valahol a tabella elején – válaszolta a felvetésre Varga Róbert. – A cél elsősorban az volt, hogy újra össze tudjunk állni. Azt hozzá kell tennem, hogy az elmúlt bajnokságban sok volt a sérültünk. Ők a mostani szezonra vissza tudtak térni, ezzel pedig masszívabb lett együttesünk.

– Elég is volt ennyi a sikerességhez, mármint, hogy visszajöttek a korábbi sérültek?

– Az az igazság, hátul stabilak tudtunk maradni, de persze nem vagyok mindennel azért elégedett. Egy nagy pofonba futottunk bele Murakeresztúron, ahol 7-2-re kaptunk ki. Hét találatot lőtt az ellenfél, ami azon a meccsen nagyon sok volt. Összesen így 18 gólt kaptunk az ősszel, de ha leveszem azt a hetet, akkor csak 11 lenne, ami nem lenne egy rossz szám. További fájó pont volt még a Páterdombtól elszenvedett hazai vereségünk. Erre azt mondom: ezért szép játék a futball, hogy a gyengébb csapat is el tudja vinni a három pontot az ellene végig támadó csapattól. A tíz győzelmünk mindenképpen szép teljesítmény, és annak is örülök, hogy a végén, amikor újra jöttek a sérülések, az utánpótlásból felhozott játékosaink segíteni tudták a felnőtt csapatot.

– Miként alakul a felkészülésük?

– Egyeztettünk a fiúkkal, és úgy döntöttünk, hogy ezúttal nem nevezünk a Téli műfüves bajnokságra. Ennek egyszerű oka van. Aki nem szokott hozzá a műfűhöz, nem gyakorol rajta, ott elég nagy a sérülésveszély. Mi ilyen típusú csapat vagyunk, vagyis nagyon nem mozgunk műfüves talajon. Tavaly részt vettünk benne, de a tapasztalataink alapján döntöttünk most így. Azaz, itthon, a megszokott környezetben edzünk és játszunk meccseket is. A munkát már elkezdtük. Abban bízom, hogy a rajtra éles lesz a csapat, hiszen jó meccsel kezdünk Becsehelyen, egy jó ellenfél otthonában.

– Lesz változás a keretben, illetve, ha már itt tartunk, vagyis az első helyről beszélünk. Most már egyértelmű, hogy a bajnoki címet akarják megszerezni?

– Ami a kérdés első felét illeti, remélem, hogy ez a keret marad, így terveink szerint a végelszámolásnál is majd jók leszünk. Fontos megjegyezni, ahogy eddig is számíthattunk a település önkormányzatának támogatására, s nagyon bízom benne, hogy ez a jó kapcsolat a továbbiakban is megmarad. Emlékezve a nemrég véget ért világbajnokságra, véleményem szerint a világtörténelem legjobb játékosa, Lionel Messi haza tudta vinni csapatával a világbajnoki trófeát, és otthon is elképesztően ünnepelték a sikert. Nyilván nem akarom ehhez hasonlítani magunkat, hiszen ez egészen más szint. Viszont azt szeretném, ha a mi legjobb játékosunk, Soós Tamás a bajnokság végén a gutorföldei Kossuth utcán végig tud majd vonulni a bajnoki címért kapott kupával. Mert ez lenne számunkra az igazi öröm.