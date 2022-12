Duna Aszfalt Kecskeméti TE - Zalakerámia ZTE KK 77-94 (29-27, 16-18, 12-23, 20-26)

Kecskemét , Messzi István Sportcsarnok, 600 néző. Jv.: Földházi, Pozsonyi, Makrai.

Kecskemét: Townes 8, Klobucar 9/3, Ivkovic 6/6, Dramicanin 15, Karahodzic 15/3. Csere: Fazekas, Borisov 9/3, Wittmann 13/6., Kucsera 2. Vezetőedző: Forray Gábor.

ZTE KK: Trice 16/12, Polster, O'Reilly 10/3, Ostojic 8/3, Smith 23/3. Csere: Zsíros 8/6, Rakicevic 24/9, Szalay, Keller I. 5/3. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Nehezen születtek meg az első pontok, így mi9ndkét csapat büntetőből volt először eredményes, de aztán jöttek a hármasok és a duplák is. Amiből mindkét oldalon kivették részüket, nem lehetett azt mondani, hogy túlzottan keményen védekeztek volna a csapatok. Öt perc után 16-14-re vezetett a házigazda, amely hazai pályán mindenképpen javítani szeretett volna, de jött a zalai előny (19-16) , amit viszont gyorsan visszavett a Kecskemét. Mozgalmasan alakult az első negyed, ami után két ponttal vezetett a KTE, a ZTE KK viszont Trice és Keller révén két hármassal indított a második tíz percben. Az egerszegiek egy 9-0-s sorozattal nyitottak (29-36), ami jó alapnak tűnt a folytatáshoz, de azért nem ment minden olyan simán. Kellően rutinos ellenfél állt ugyanis a másik oldalon, amely elérte, hogy ne tudjanak az egerszegiek tiszta helyzeteket teremteni. Maradtak a távoli próbálkozások, de nem igazán jöttek be. A zalai gólcsendre - hosszú percekig nem sikerült sehonnan sem betalálni - kecskeméti vezetés volt a válasz (40-39). Közben Ostojic kezéből kétszer is kivették a labdát, Smith pedig csak perceket kapott a játékra, hiszen a sérült bokája még nem volt tökéletes. Viszont az ő két büntetője jött a legjobbkor csaptának, mert a másik oldalon megint behullt egy tripla (43-41). Amiben jól állt a ZTE KK, az a lepattanók, a baj csak az volt, hogy mindezt nem tudta olyan hatékonysággal kihasználni, mint azt lehetett volna. Döntetlennel zárult az első félidő (45-45), élt még a zalai esély (is).

Továbbra is jól pörgött a ZTE KK és vezetett (51-57), a legfőbb fegyvere a lepattanózás volt, a 25. percig kétszer annyit szedett le, mint a KTE (30:15). Azt el is érte, hogy megszilárdítsa vezetését, hiszen ebben a negyedben szinte már csak a kék-fehéreknél volt a "fór". Smith zsákolásánál már kilenc ponttal vezetett (53-62) és inkább az egerszegiek akarata érvényesült. Egy jó szériával és O'Reilly utolsó másodperces közelijével 11 ponttal vezetett (57-68) az utolsó negyed kezdetekor. Alakult a dolog, csak kérdés volt, hogy tudja-e tartani ezt a ritmust Sebastjan Krasovec együttese. Ha igen, az egyenlő a győzelemmel, ha nem, akkor még meleg pillanatok várhattak volna a zalaiakra. Ostojic is betalált távolról, kialakítva a találkozó addigi legnagyobb különbségét (61-75) és az egerszegiek innen már nem veszíthették el ezt a találkozót. A ZTE KK meglepte jó játékával a Kecskemétet, de igazából a harmadik negyedtől vált még magabiztosabbá.

Ezzel a sikerrel pedig szépen zárta az alapszakasz első körét, a Kecskemétre is elutazó kék-fehér szimpatizánsokat és minden ZTE KK-drukkert egy idegenbeli bravúrral ajándékozta meg karácsony