Gárdony-Pázmánd NKK U22 – Tungsram SE Nagykanizsa 34-29 (17-12)

Pázmánd, 50 néző. Jv.: Ihász, Pápai.

Tungsram: Dudora – Kovács B. 1, Balogh B. 1, Szmodics D. 4, Krenner 9/3, Andor 7, Szmodics V. 3. Csere: Tóth V. (kapus), Ács, Csivre V. 4, Kovács D., Szmerk, Hári. Edző: Baranyai Zsolt.

Bár Andor Nina nyitott két lövéssel az elején, az első kanizsai gólt Krenner Fanni jegyezte kanzsai oldalon, s a dél-zalaiak a mérkőzés első perceiben jól is tartották magukat. A 2-3 gólos hazai előny a 20. perctől ugrott meg némileg, ugyanakkor a vendégek vissza tudtak jönni közte háromra is, de az energia a zárkózásukra ment el. A második játékrészben egy ideig szintén jól kapaszkodott a Tungsram, sőt, a 45. percben Krenner, valamivel később Szmodics Dóra góljai is azt jelentették, hogy feljöttek két gólra ellenfelük mögé a kanizsaiak. A bűvös lélektani határon azonban nem tudtak átlendülni, így a dobogóra fellépő hazaiak nagy küzdelemben győzték le Baranyai Zsolt csapatát.

Jók: Krenner, Andor.

NB II Dél-nyugati csoport, férfiak:

Tungsram SE Nagykanizsa – Csömör KSK 32-28 (15-12)

Nagykanizsa, Tungsram-csarnok, 80 néző. Jv.: Felhő, Öcsi.

Tungsram: Szabó M. 1 - Csordás 6/4, Füstös 6, Hári 7, Balogh P. 1, Kovacsics 3, Vadász 1. Csere: Márfi (kapus), Sass 2, Péter 1, Szabó G. 4. Edző: Csalló Ádám.

A forduló előtti első és második helyezett csatája igazi rangadót hozott, a kanizsaiak azonban igyekeztek már az elejétől ráerőltetni akaratukat a vendégekre. Többen is elemükben voltak a hazaiaktól a próbálkozásokat, valamint a gólokat illetően (szinte kezdésként rögtön a kapus, Szabó Martin is betalált...), ugyanakkor a Pest megyeiek nem szakadtak le riválisuktól. Élvezetes kézilabdát produkáltak a felek, amit Füstös Attiláék a második harminc percben is igyekeztek folytatni, s 19-17 után valamivel nagyobb előnyre is szert tudtak tenni. Amikor Szabó Gergely gólja 23-17-re alakította az állást, onnan lényegében a dél-zalaiak már a javuk javára fordították a találkozó menetét. A Csömör ugyan még próbált visszajönni a meccsbe, de csak zárkózniuk sikerült, Csalló Ádám csapata pedig újabb rangadójára készülhet, melyen a PEAC lesz az ellenfele – Pécsen.

Jók: Szabó M., Hári, Füstös.