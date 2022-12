Zalakerámia-ZTE KK - MVM-OSE Lions 82-60 (18-16, 23-21, 23-10, 18-13)

Zalakerámia-sportcsarnok, 1100 néző. Jv.: Tőzsér, Söjtöry, Major.

ZTE: O'Reilly 24/12, Trice 9, Polster, Smith 16, Ostojic 5. Csere: Csuti 8, Rakicevic 7, Németh, Keller 11/9, Szalay 2, Zsíros, Simó. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

OSE: Dimitrijevic 6, Ruják 5/3, Carev, Calloway 8/3, Krestinin 13. Csere: Dorogi 6/3, Barnjak 2, Illés 14/6, Mucza 4, Werner, Szabadfi 2. Vezetőedző: Simon Petrov.

Az MK szempontjából ki-ki meccs volt a szombat esti, hiszen a szintén a nyolc közé igyekvő vendégeknek siker esetén a következő, szerdai fordulóra még maradt volna esélyük, hogy megelőzzék - például a Zetét. (Karácsony hetében egyébként ők a Szegedet fogadják, a ZTE pedig Kecskemétre utazik.) A zalaiak első mezőnykosarára a 4. perc végéig kellett várni (7-5), részükről addig csak büntetők estek a gyűrűbe. Kevés volt a pont és mindkét oldalon sok a hiba, az idő nagyobb részében a vendégek vezettek (8. p.: 9-12). Hazai oldalon O'Reilly irányított, aki most is remek és bosszantóan gyenge megmozdulásokat vegyített a játékában. A negyed utolsó perce 16-11-es OSE-előnyről indult, a ZTE-ben pedig a kezdőből csak Ostojic volt a pályán, váratlanul mégis ekkor érkezett a kedvező fordulat. Keller dobta az első zalai triplát (hetedikre), a csapat pedig nyerte a negyedet. A második tíz perc elején Rakicevic senkitől nem zavartatva elbotlott a labdával még a saját térfélen, a következő támadás végén viszont a padról visszatérő O'Reilly triplát dobott (12. p.: 21-18). Nem utóbbi megmozduás lett azonban általános a csapatban: Trice két büntetőt rontott el, Polster triplakísérlete gyűrűt sem ért - majd ezt a szériát Smith zsákolása zárta le (14. p.: 23-23). Finoman szólva nem volt magas a színvonal, gondolhattuk, hogy a nagy tét hat nyomasztólag a csapatokra. Aztán Rakicevic üdítően ötletes passza után Smith a másodikat zsákolta. A ZTE játékának jobbik része a védekezés volt, az OSE sorra futott ki a támadóidőből (17. p.: 31-25). A vendégeknél komoly faultproblémák fenyegettek, három játékosuk is 3 személyi hibával állt már, távolról viszont jobban dobtak a házigazdánál (19. p.: 34-33). Sokszor egymás hibáiból éltek a csapatok: két kihagyott vendég büntető után a Zete még a palánk alatt visszaadta a lepattanót az ellenfélnek. A szünet előtt majdnem a vezetés is kicsúszott a kék-fehér kezekből, de a játékrészt végül a félidő hőse, a hibátlanul dobó és már 8 pontos Csuti zárta egy duplával (41-37).

Fotós: Seres Péter

A ZTE az első félidőben jobban szedte a lepattanót (26-20) és faultok terén is jobban állt (11-16), szerzett labdája viszont kevesebb (3-5), eladottja pedig több (9-6) volt ellenfelénél. A folytatásban újra Trice irányított hazai oldalon, a vendégek pedig 4 zalai pont és 59 másodperc után időt kértek (45-37). A kétarcú O'Reilly egy támadást lépéshibával, a következőt triplával fejezte be (24. p.: 51-40). A kevés pont/sok hiba felállás továbbra is fennmaradt, ám a különbség eközben nem csökkent (27. p.: 55-44). A szurkolók erről a meccsről egy darabig biztosan emlékezni fognak Smith-re, aki a negyed végén O'Reilly löbbölt passzából a harmadikat zsákolta (62-47). A ZTE szép lassan döntő fölénybe került, köszönhetően főleg a védőmunkának és a remek lapattanózásnak: ezt a műfajt a csapat a 3. negyedben 14-3-ra nyerte meg. A záró játékrészben egy Ostojic elleni szabálytalanságnál felforrósodott a hangulat, a nézők a Carev ellen ítélt sportszerűtlen hibánál nagyobb büntetést is el tudtak volna képzelni. De a vendégeknek gyaníthatóan pont elég kereszt volt, hogy a ZTE elkapta a fonalat, ők pedig leszálló ágba kerültek (34. p.: 73-51). A játékrész közepén megsérült Németh, ketten segítették a pályáról az öltözőbe, majd Smith is húzni kezdte a bokáját. Az utolsó négy percben legfeljebb a játékosok testi épsége miatt lehetett már csak izgulni, az elővigyázatosság is indokolta, hogy mindkét oldalon pályára került az összes csere és a Zetében csak magyarok voltak a pályán. Az idei utolsó hazai mérkőzés végén a csapat és a közönség megünnepelte egymást.

Sebastjan Krasovec: "Sokkal keményebb meccs volt, mint amit az eredmény mutat. Nagyon fontos volt, hogy sikerült csökkentenünk az eladott labdáink számát."

Fotós: Seres Péter

Simon Petrov: "A jobb csapat nyert."