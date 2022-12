Igazi őszi éremesőnek is felfogható ez az eredménysor a 10 méteres futócéllövő országos bajnokságon, ahol volt a Balaton-partiaknak egy nagy visszatérője is. Farkasné Keczeli Bianka több mint tíz év után tért vissza és rögtön aranyakkal jelentkezett. A korábbi junior világ- és Európa-bajnok Keczeli Bianka 14 év kihagyás után, négy hónap felkészüléssel várta az idei ob-t, és mit sem veszített egykori lendületéből. Nagy fölénnyel nyert mind a négy versenyszámában országos bajnoki címet (30+30 lövés: 556 kör, 40 lövés vegyes: 369 kör, 30 lövés nemzeti: 243 kör, vegyespáros 20+20 lövés Molnár Leventével: 334 kör). Bangó Zsófia mindhárom számában a felnőtt női korosztályban lőtt: bronzérmes lett a 30+30 lövésben (392 ), ahogy a 40 lövés vegyes számban is (247). A 30 lövéses nemzeti kategóriában 9. helyen végzett.

A BEFAG Keszthelyi Erdész LK-ból az utánpótláskorúak szép számmal neveztek, és nagyon szép sikereket értek el Keczeli Zoltán tanítványai. Molnár Levente az ifjúságiak mezőnyében 40 vegyes lövészben bronzérmet szerzett (307 kör), a 30+30 lövésben 6. helyezett (434) lett. Ugyanő a juniorok között 40 vegyes számban 7. helyezett (275), a 30+30 lövésben 9. helyezett (417). A 40 lövéses vegyes versenyszámban Farkasné Keczeli Bianka párjaként felnőtt kategóriában állhatott a dobogó legfelső fokára.

Riabov Igor a juniorok között a 30+30 lövésben ezüstérmesként zárt 496 körös eredménnyel. A 40 lövés vegyes számban 4. helyezett (304) lett, míg a felnőttek 30 lövés nemzeti számában 6. (221), 40 lövésben 7. (279), a 30+30 lövésben pedig a 8. helyezés (444) jutott neki.

Kaszás Péter a 40 vegyes ifjúsági számban ezüstöt szerzett (311), ugyanebben a számban a junioroknál bronzérmesként zárt (309). Az ifjúsági 30+30 lövésben 4. helyezett (442), a junioroknál pedig 5. helyezett (465) lett.

Lancz Domonkos a 30+30 lövés ifjúsági számában a dobogó harmadik fokára állhatott (471), a 40 lövés vegyesben 5. helyezett (300) lett, míg a junioroknál a 30+30 számban 7. lett (452), a 40 vegyesben pedig 9. helyezést ért el (251).

Az ifjúsági korosztályú Izer Kristóf számára az idei volt az első országos bajnokság, és az ifjúsági, valamint a junior versenyszámaiban egyaránt a 8. helyezéssel szerezte meg.

A csapatversenyekben is jeleskedtek a keszthelyiek. Aranyérmes lett a vegyes párosban 40 lövésben (334) (Farkasné Keczeli Bianka és Molnár Levente). Az ezüstérmes csapatok: ifjúsági fiú 30+30 lövés (Lancz Domokos, Kaszás Péter, Molnár Levente), ifjúsági fiú vegyes 40 lövés (Lancz Domokos, Kaszás Péter, Molnár Levente), junior fiú 30+30 lövés (Riabov Igor, Kaszás Péter, Lancz Domokos) és a junior fiú 40 vegyes lövés (Kaszás Péter, Riabov Igor, Izer Kristóf). A felnőtt férfi nemzeti 30 lövéses számban bronzérmes lett a Riabov Igor, Szabó Ferenc, Izer Kristóf hármas.

Felkészítők: Keczeli Zoltán és Farkasné Keczeli Bianka.