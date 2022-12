Egy héttel korábban Szolnokon sokkal közelebb járt Sebastjan Krasovec együttese a meglepetéshez, mint Szombathelyen, amit csak amiatt érdemes megemlíteni, hogy lássuk: a Falco KC Szombathely együttese nemcsak, hogy címvédő, de a most zajló bajnokságban is a legerősebb együttesnek tűnik. Mindez a szombati, ZTE KK elleni találkozón is visszaköszönt, amit 94-80-ra nyertek meg a vasiak. Sima győzelemnek tűnik mindez, ráadásul egyetlen alkalommal sem volt az előny zalai oldalon, azonban voltak periódusai a találkozónak, amikor szorosabb volt az eredmény. Ahhoz viszont, hogy a meglepetés lehetősége benne legyen a meccsben, egerszegi részről sokkal jobban kellett volna lepattanózni. Míg az előző héten, a Szolnok ellen az eladott labdák terén volt nagy különbség a csapatok között, ezúttal a lepattanócsatát 40-25-re nyerte a Falco, ami ezen a szinten – valljuk be – óriási különbség. A kosárlabdában az egyik legfontosabb mutatóban ennyire alulmaradni eleve fél vereséggel ér fel, de itt azért érdemes megállni. Bizonyára hibák is vezettek ehhez, ám a jelenlegi vasi keret összetétele jóval fizikálisabb csapat képét mutatja a zalaiaknál. Erősebb együttes, ezt most láttuk.

A legutóbbi két vereség ellenére a Zalakerámia ZTE KK továbbra is ott van szorosan az élboly mögött, hiszen ne feledjük, hogy jól kezdte a bajnokságot. És a szintén jó folytatás reményét az eddigi játéka adja. Az, hogy a bajnoktól és a tavalyi ezüstérmestől kikapott, ez eleve benne volt a pakliban, igaz, az is, hogy esetleg bravúrt érjen el valamelyik meccsen, ami most nem jött össze. Szombaton jön a harmadik idegenbeli meccs, a Paks ellen. Noha azt írtuk, hogy a nehezebb részén túljutott a ZTE KK, mindez nem jelenti azt, hogy éppenséggel könnyű dolga ígérkezne Pakson. Egész egyszerűen azért, mert egy nagyon jó csapat lesz az ellenfél, és a bajnokság együttesei között nincs nagy különbség – amit eddig is láthattunk.

Az egerszegieknek az év végéig még három meccsük van hátra az alapszakasz első köréből. Továbbra is esélyük van az első nyolc között lenni, ami részsikerként Magyar Kupa-negyeddöntőt jelentene a kék-fehérek számára. Jelenleg az ötödik helyen áll a ZTE KK, de szoros a mezőny, elmaradt meccseket is pótolnak, ami főleg a Körmendet érinti, amelynél vasárnap edzőváltás történt. Antonisz Konsztantinidesz a DEAC-tól elszenvedett szombati vereség után jelezte, hogy lemond a vezetőedzői posztról, amit a klub vezetése elfogadott és Kocsis Tamást bízta meg a csapat vezetésével.