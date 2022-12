A 120 vegyes gurításos viadal mezőnyében természetesen ott voltak a ZTE-ZÁÉV versenyzői is, akik közül Fábián Adelin (576 fa) megnyerte a serdülő viadalt, míg Végh-Soltész Zsófia (575) az ifjúságiaknál ezüstérmet szerzett. A sorozat országos döntőjét december 17-én rendezik meg Sárváron, itt az említett érmesek mellett a zalai színeket a most egyaránt 7. helyen végzett Koczfán Hanna (serdülő, 446 fa) és Sabján Csenge (ifjúsági, 538) is képviselheti.

A zalaiak szentgotthárdi eredménysora László Katával (523) teljes, aki az ifjúsági kategória tizedik helyén végzett.