A Zalaegerszegről, Keszthelyről, Nagykanizsáról, Lentiből és Zalaszentgrótról érkezett fiatalok az iskola tornatermében asztaliteniszben mérték össze tudásukat, mások pedig sétával egybekötött városi vetélkedőn vettek részt.

A nap kezdetén Szabó László, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) elnöke arról is beszélt: amikor azon gondolkodnak, hogyan tudnak közösségi élményt adni a fiataloknak, a sport a legkézenfekvőbb lehetőség. Kiemelte, az ilyen alkalmakkor nem a győzelem, a dobogós helyezés a legfontosabb, hanem a közösen megélt élmény.

Szabó László szerint a legfontosabb, hanem a közösen megélt élmény. Mellette jobbra Pácsonyi Imre

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A 20. megyei parasportnapon Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő azt mondta: a térségben kiemelten kezelik a sport ügyét, hiszen fizikai és egészségügyi jótékony hatása mellett a közösségépítés egyik legnagyszerűbb módja is, amely egyben nevel és tartást ad. Példaképek pedig bőséggel vannak, folytatta a politikus, megemlítve a térség szülöttét, Illés Fanni paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszót.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt, a sportra való nevelést érdemes már fiatalkorban kezdeni, hiszen a kapott minta végigkíséri az embert egy életen át. Emlékeztetett: 2012-ig a gyógypedagógiai intézmények a megyei önkormányzathoz tartoztak, s „mi büszkén és örömmel emlékezünk arra az időszakra, mert ezek az iskolák mindig kiváló szakmai együttműködésben dolgoztak, s nagyszerű hangulatú versenyeket szerveztek és szerveznek ma is”.

Manninger Jenő, Nagy Bálint és Császár József, Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülésének elnöke a megnyitón

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere – aki korábban, képviselőként is folyamatosan támogatta a Zöldmező utcai iskolát – leszögezte: a város közössége büszke az intézményre, amelynek dolgozói mindig áldozatkészen állnak a rájuk bízottakhoz. Azt ígérte: az iskolát továbbra is támogatják, segítenek akár új sporteszközök megvásárlásában is.