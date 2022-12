A Nemzeti Tehetség Program két nyertes pályázatának (Nagykanizsai Tankerületi Központ és a Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület) köszönhetően hat gyermek és két edző vehetett részt az Indiai-óceán kicsiny szigetállamában, Mauritiuson egy nemzetközi úszóversenyen. A pályázat célja a hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása, s ez így volt ebben az esetben is.

A főváros, Port Louis egyik kerületében két éve épült nyitott 50 m-es modern uszodában rendezték a versenyt, de a környezet is pazar élményt adott minden indulónak a pálmafákkal és hegyekkel nyújtott panorámájával. Az úszóverseny és az edzések mellett természetesen jutott idő a kikapcsolódásra is az egzotikus helyszínen. Számos látnivalót – botanikus kert, szafaritúra, vízesések, üvegfenekű hajóban korallnézés – is megcsodálhattak a gyerekek.

A nemrég épült mauritiusi uszoda, s nem is kell fedettnek lennie az Indiai-óceán kellős közepén, ahol mindig jó idő van

Forrás: Kiscápák SE

Szántó Kata, a Kiscápák SE elnöke elmondta az utazással kapcsolatban, hogy az egyesület szeretne a külföldi utakkal világot nyitni a gyerekeknek. Jó látni és megismerni más kultúrát, más nyelvet, megszokottól eltérő ízeket és persze érezni az óceán sós vizét. S hogy a szereplésről is essék szó, minden keszthelyi úszó dobogós helyezést ért el a versenyen, a helyi úszószövetség elnöke, Fransoise Lan pedig egy emlékéremmel jutalmazta a magyar csapat úszóit. Ahogy a keszthelyiek számára Mauritius a távoli helyszín és ország, ugyanígy a helyiek szemében a zalai úszók számítottak a távoli vendégeknek. Szántó Kata és Csala Tamás edző pedig annak örült, hogy számos egyéni csúcsot is úsztak a gyerekek.

Több számban is aranyérmet nyert Szabó Janka (50 m pillangó, 50 m gyors, 100 m mell, 100 m gyors), Gelencsér Ajsa (50 m pillangó, 50 m mell, 100 m hát, 100 m gyors), Oravecz Zoltán (200 m pillangó, 200 m gyors, 100 m mell), Gergely Cecília (200 m pillangó, 100 m pillangó) és Csala Véda (50 m mell). Emellett ezüstérmes lett még Gergely Cecília (200 m mell, 100 m mell), valamint Csala Véda (100 m mell, 100 m gyors), és szerzett még bronzérmet Szemán Dorka (200 m mell), továbbá Csala Véda (50 m hát).