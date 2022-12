Ötödik helyen már nagyon régen állt a Zalakerámia-ZTE KK a bajnokságban, pláne, a bajnoki sorozat félidejében. Persze nem tökéletes minden, de ezt az ötödik helyezést felfoghatjuk most egy osztályzatként is, noha még messze az alapszakasz vége. Ugyanakkor remek alap a mostani pozíció Sebastjan Krasovec együttesének a folytatásra.

Szerdán, Kecskeméten 94-77-re nyert a ZTE KK, és a találkozó utáni reakciók megerősítették: megérdemel volta zalai siker. Egyszerűen jobbak voltak a kék-fehérek, s leginkább a második félidőben jött ki mindez. Az egerszegiek a lepattanók tekintetében hatalmas fölényben voltak, de jobban is dobtak. Keller Iván szerint a gyorsaságuk döntött, ám nézzük - szerinte - miként is.

- Azt gondolom, hogy javul a csapat játéka és ez érződött Kecskeméten is - mondta el a találkozó másnapján a ZTE KK csapatkapitánya. - Általában az első félidőben szokott gond lenni a védekezéssel, ami a másodikban feljavul és ez történt szerdán is. A hazaiak a mérkőzés első felében jól tördelték a játékot, de később azzal, hogy sokkal gyorsabbak voltunk, már nem tudtak mit kezdeni. Ebből következett a sok lepattanó is. Pedig, nem volt könnyű, hiszen centerünk, Mitchell Smith faultproblémákkal küzdött már a mérkőzés elejétől, kevesebbet tudott a pályán lenni. A győzelem kulcsa az volt, hogy jobban bírtuk. Aminek örülök, s amit az Oroszlány elleni találkozó után is nyilatkoztam: végre nem úgy nyertünk ismét, hogy az utolsó pillanatokig várni kellett rá, hanem meggyőzően.

A Keller Iván által is említett Mitchell Smith most hibátlan statisztikát hozott össze. Valamennyi dobási kísérlete célba talált (6/6 kétpontos, 1/1 hárompontos, 8/8 büntető), ami mellett 8 lepattanót is szedett és a 24 játékperc alatt összehozott 37 VAL-érték magasan a mezőny fölé tette.

A ZTE KK játékosai párnapos pihenőt kaptak, azonban 26-án este már edzenek, hiszen még az idén megkezdődik a második kör: december 30-án Szegeden lesz „jelenése” Krasovec-legénységnek.