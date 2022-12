A bajnoki címvédő kanizsai sakkozók eddig rangadókat vívtak az első két kör keretében, s rögtön itt az újabb komoly mérkőzés. A dél-zalaiak biztosan összpontosítanak majd, hiszen a tabellán a harmadik helyről szeretnének előrelépni.

- Újabb nagy tudáspróba vár ránk, az ajkaiak elleni meccs roppant fontos, hiszen ők is a bajnoki cím egyik esélyesei – fogalmazott Nádasi Tamás, a nagykanizsai sakk klub elnöke. - Érdekessége azonban ezen túl is lesz a mérkőzésnek, mivel olyan online-mód kerül alkalmazásra először Nagykanizsán, mely úgy adja élőben lépésről lépésre a partikat, melyeket így a világ minden pontján is nyomon követhetnek akár az érdeklődők. Szóval, többek között ami ilyen helyzetben nagyon fontos, a wifi-rendszer erős lesz...