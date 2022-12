Kanizsa Sörgyár SE II. – GYAC Aréna II. 8:2

A zalai győztesek: Gvozdenovic 3, Végh 3, Deák, és a Végh-Gvozdenovic páros.

Kanizsa Sörgyár SE II. – Győri Elektromos VSK 6:4

Gy.: Gvozdenovic 3, Végh 3.

Győrben rendezték meg a bajnokság legutóbbi játéknapját, melyen három halasztott mérkőzés várt a dél-zalai együttesre. Ezek közül kettőt rendben meg is nyert a kanizsai alakulat, melyben a rutinos Végh és a fiatal tehetség Gvozdenovic viselte a terhek javát, de mellettük két „kicsi”, Deák és Kele is szóhoz jutott. A Szekszárd elleni rangadó viszont nem a remények szerint alakult.

– Lányaink a férfi NB II- ben is játszanak, ezért a találkozó halasztását kértük – mesélte Jakabfi Imre, a sörgyáriak csapatvezetője. – Ellenfelünk ebbe elsőre bele is ment, később azonban meggondolták magukat, és a győzelem játék nélkül az övék lett, miután mi nem tudtunk kiállni. Nagyon sajnáljuk, több lehetséges időpontot is felajánlottunk az ellenfélnek, de ők egyiket sem fogadták el. Ez az egy vereségünk van az őszi szezonban, s ezzel a Szekszárd mögé, a 2. helyre szorultunk. Tavasszal be fogjuk bizonyítani, hogy mi vagyunk a jobbak.