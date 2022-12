A zalaiak ugyanis a 18 órakor kezdődő mérkőzésen három, idegenben megvívott találkozó után lépnek újra saját közönségük elé. De ez a meccs nem csak ebből a szempontból érdekes.

A ZTE KK legutóbb három és fél hete játszott hazai pályán, a DEAC ellen. Azóta három kemény, idegenbeli mérkőzést vívott Sebastjan Krasovec együttese, és mindannyiszor vesztesként vonult le a pályáról. Ez benne is volt a pakliban, hiszen a Szolnok, a Falco és a Paks is erős csapat. Más kérdés, hogy a legutóbbi, paksi mérkőzést inkább a kék-fehérek engedték ki a kezükből azzal, hogy három negyeden át gyengén játszottak. A tolnaiak tartalékosak voltak, a ZTE-ből Mitchell Smith esett ki, és a vendégek hiába kapaszkodtak vissza 19 pontos hátrányból, végül eggyel kikaptak.

Az idegenbeli „hadjáratot” a negyedik helyről és 6/2-es mutatóról indító ZTE KK-ra ma nagyon fontos meccs vár. A vendég Oroszlány is ott akar lenni az első nyolcban az alapszakasz első körének végén, de ez a ZTE KK célja is, hiszen ez a helyezés Magyar Kupa-indulást jelent. És akinek ez még mindig nem elég érdekesség a találkozó felvezetéséhez, az gondoljon Sebastjan Krasovecre, a kék-fehérek vezetőedzőjére: a szlovén szakember négy éven át irányította az oroszlányiakat, vezetésével az OSE feljutott az élvonalba, ahol megvetette a lábát, és biztos középcsapat lett. A szakvezető a nyáron a ZTE KK-hoz szerződött, most pedig különleges, akár érzelemdús találkozó is következhet számára.

– Nem gondolok túl érzelmesen a következő meccsre – mondta ennek kapcsán. – Rendkívül pozitív emlékeim vannak az Oroszlányban eltöltött négy esztendőről, nagyon profin szervezett klubról van szó, mely magas színvonalon működik. Ez fontos, és az is, hogy ebben a szellemben váltak el az útjaink is. Számomra most sokkal fontosabb maga a mérkőzés, mert ez dönti el, hogy bejutunk-e a kupába vagy sem. A mostani Oroszlány is nagyon jó csapat, mely jó kosárlabdát játszik. Remekül osztják el a labdákat, és sok hárompontos kosaruk is van. Agresszíven védekeznek, és labdaszerzésből vagy az ellenfél kihagyott lehetőségeiből indítják a tranzíciós játékukat. Emiatt lesz fontos nagyon alacsonyra szorítani az eladott labdák számát, és kontrollálni a támadásokat.

A ZTE KK három vereség után hazai pályán győzelmi kényszer alatt játszik: egy sikerrel az egerszegiek – függetlenül a jövő szerdai, 13. fordulótól – bebiztosíthatják a 8. helyüket a tabellán.

– Soha nem kellemes zsinórban három meccset elveszíteni – ismerte el Sebastjan Krasovec. – Vissza kell szereznünk az önbizalmunkat, és mindent meg kell tennünk a győzelemért. Legutóbb a DEAC elleni hazai meccsünkön jártunk a csarnokunkban, azt követően csütörtök délelőtt edzhettünk újra ott. Nagyon bízunk benne, hogy újra megkapjuk szurkolóink támogatását, és tudunk egy nagyon jó meccset játszani, és persze nyerni. Bár Smith bokasérülése komolyabbnak tűnt, de szerencsére máris visszatérhet.