Az NB I A-csoportos férfi kosárlabda bajnokságban a 14. forduló mérkőzéseit rendezik ezekben a napokban, amely egyben az alapszakasz második körének a kezdetét is jelenti. A pénteki Szeged-Zalakerámia ZTE KK találkozó zárja a sort, egyben az élvonalbeli bajnokságban az évet is. A két csapat tehát pénteken este már úgy léphet pályára, hogy a többi eredmény már ismert lesz - nem mintha bármiről is döntene ez a forduló...

Érdemes visszalépni az időben egy kicsit, éppen a bajnokság kezdetére, hiszen a ZTE KK a nyitányon a Szegedet fogadta. Azon az októberi zalaegerszegi mérkőzésen nagyon szorosan alakult az állás, hiszen tízszer láttunk vezetésváltást, de zömében azért a zalaiaknál volt az előny. Sebastjan Krasovec együttese 89-84-re nyert az igencsak szoros találkozón, hogy a két csapat későbbi "útja" igencsak elváljon egymástól. Mire gondolunk... Az eddig lejátszott 13 mérkőzésen a ZTE KK 8/5-ös győzelmi mutatót ért el, ugyanakkor a Szeged hasonló mérlege csupán 2/11, mi több, Simándi Árpád csapata a legutóbbi hat találkozóját mind elvesztette. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon szoros meccseket vívtak közben a szegediek, a mérleg nyelve sok esetben az ő oldalukra is átbillenhetett volna.