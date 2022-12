Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Zalakerámia ZTE KK 94-80 (23-17, 22-16, 22-20, 27-27)

Szombathely, Savaria Aréna, 3200 néző. Jv.: Cziffra, Balog, Kapusi.

Falco KC: Pot 13, Kovács B. 4, Tiby 14/3, Brown 15/12, Keller Á. 8/6. Csere: Perl 15/3, Cowell 8/6, Barac 11, Verasztó, Krivacsvics 6.. Vezetőedző: Milos Konakov.

Zalakerámia ZTE KK: O'Reilly 8/3, Polster, Rakicevic 15/9, Ostojic 17, Smith 14. Csere: Szalay, Trice 14/6, Keller I. 6, Csuti 6, Németh Á., Zsíros. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kipontozódott: Keller Á. (40.)

A Zalakerámia ZTE KK a bravúr reményében utazott szombaton a vasi megyeszékhelyre, de persze azzal is tisztában volt, hogy iszonyúan nehéz dolga lesz a listavezető és a bajnoki cím birtokosa otthonában. Ahhoz képest, hogy az első öt percben - noha kísérletek voltak - nem találtak be a csapatok, egyből ezt követően beindult a pontgyártás, ami a hazaiaknak sikerült jobban (13-8). Hazai részről Stefan Pot, míg az egerszegieknél Danilo Ostojic volt a legpontosabb, de a zalaiaknál leginkább amiatt aggódhattak, hogy a védekezés nem igazán működött. No meg, a támadások sem, hiszen sokáig csak Rakicevic és Ostojic volt a kék-fehérek pontszerzője, de aztán valamit javult a helyzet. A címvédő és esélyesebb Falco biztosan vezetett (31-21), egyelőre semmi jele nem volt annak, hogy a ZTE KK kizökkentse ritmusából a vasiakat. Az is látszott, hogy jóval mélyebb a hazaiak kerete, melyet kihasznált a Bajnokok Ligájában is szereplő Konakov-csapat (40-25).

Tizenkét pontos hazai vezetéssel kezdődött a második félidő, de beesett három távoli hazai oldalon, amivel viszont már tetemesnek is mondható előnyt épített ki magának a Falco (54-37) és nem tudott mit kezdeni az egerszegi csapat azzal a fizikális játékkal, amit a hazaiak mutattak. Úgy tűnt, akkor lenne esélye a ZTE KK-nak a felzárkózásra, ha gyors támadásokat tudna vezetni, és azokból betalálni, hiszen amikor már pozíciót fogtak a hazaiak, akkor nehéz volt helyzetbe kerülni. Rakicevic triplája hozta közelebb a zalaiakat, de így is 14 pontos hátrányt kellett volna ledolgozni csapatának az utolsó negyedben. A lepattanók terén volt nagyon nagy fölényben a Falco, de Trice és Rakicevic hármasaival még tartotta magát (71-61), de az az igazság, hogy ezen az estén a ZTE KK-nak nem sok esélye volt a mutatott játékkal. Így aztán a rangadó is "csendesebbre" sikeredett, mint korábban, hiszen egyik tábornak sem kellett nagyon tűzbe jönnie a játéktól.

Jobb volt a bajnok Falco KC, a ZTE KK - mondjuk így - tisztes vereséget szenvedett.