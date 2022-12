Atomerőmű SE Paks–Zalakerámia ZTE KK 99-98 (34-23, 25-17, 23-23, 17-35)

Paks, 800 néző. Jv.: dr. Mészáros, Nagy V., Fodor.

Paks: Edwin 23/3, Pajor, Kovács Á. 15, Grubor 28/18, Eilingsfeld 25/9. Csere: Taiwo 8, Karosi. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

ZTE KK: Trice 20/3, Polster 3/3, O'Reilly 28/15, Ostojic 22, Zsíros 7/6. Csere: Rakicevic 10/6, Keller I. 3/3, Németh Á. 3, Csuti 2, Szalay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Sorozatban harmadik idegenbeli mérkőzésére készült a Zalakerámia ZTE KK, azonban Pakson nem lehetett teljes a kerete. Mitchell Smith bokasérülése miatt hiányzott a rotációból, így az első számú zalai centert kellett nélkülöznie a kék-fehéreknek, de... A házigazda Paksnál még több volt a hiányzó, hiszen Gulyás, Atkinson és Buckingham is kiesett a tolnaiaktól. A találkozó elején még úgy tűnt, hogy mindezt ki tudja használni a ZTE KK, amely ellépett (6-11), de aztán elsősorban Grubor jó dobóformájának köszönhetően a Paks visszavette a vezetést (16-14). Ostojic pontjaival egyszer még vezetett a ZTE KK, de aztán onnantól egyre jobban kezdett nyílni az a bizonyos olló (22-17., 34-23). A hazaiak nagyon jól dobtak, de ehhez kellett az is, hogy a ZTE KK gyenge napot fogjon ki. Nem működött a védekezés és a 18. percben, 55-37-es paksi vezetésnél az is benne volt a pakliban, hogy a tolnaiak akár a hatvan pontot is elérjék a félidőig, de "csak" 59-40-et mutatott a szünetben az eredményjelző.

Minden mutatóban jobban állt a Paks, amely a szünet után sem állt le. Eilingsfeld, Grubor és Edwin voltak a hazaiak gólfelelősei, akik továbbra sem álltak le (67-43), és ennél a pontnál eldőlni látszott minden. Méghozzá azért, mert a ZTE KK puhán kosárlabdázott egy olyan ellenféllel szemben, amely mindössze két cserét tudott addig a kezdői mellett felvonultatni. Az egerszegiek továbbra is futottak az eredmény után (77-61), hiszen a 65 százalékos dobáspontossággal célzó paksiak nem nagyon hibáztak. Itt már csak abban bízhatott a ZTE KK, hogy a Paks kulcsemberei (Edwin, Eilingsfeld, Grubor) elfáradnak, de úgy nehéznek tűnt, hogy még a büntetők is kimaradnak, ahogy Ostojic két dobása (82-63)... Hét perccel a zárás előtt Zsíros három plusz egy dobásával 11 pontra feljött a ZTE KK (86-75), azonban Grubor hatodik triplája is a helyére került, ami extra teljesítményt takart a paksi légióstól. Azonban kezdett "elfogyni" az erő a hazaiaknál, három perccel a vége előtt 93-87-re zárkózott a ZTE KK, és jött a zalai hajrá. Az utolsó percen belül járt már az idő, amikor 98-94-re jött fel a ZTE KK, Trice labdaszerzése után és kosarát követően 99-98-ra alakult az állás. Kimaradt hazai dobási kísérlet után 15 másodperce maradt az utolsó kosár, egyben a győzelem megszerzésére az egerszegieknek, azonban O'Reilly eladta a labdát, amely még visszakerült hozzá, de az utolsó dobása is célt tévesztett.

Végül nem rajta ment el a siker, hanem az első félidő enervált és gyenge játékán. Ekkora előnyt nem lehet adni senkinek...