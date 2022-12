A 24 esztendős Demjén Patrik a negyedik szezonját tölti a ZTE FC csapatánál, s az eddigi 109 mérkőzés óta tartó NB I-es karrierje is az egerszegi pályafutásához kötődik. A korábbi U21-es válogatott Demjén Patrik is egyike azon hazai kapusoknak, akik szezononként 3-4 büntetőt hárítanak. A világbajnokságon a büntetők hárítása amúgy is felértékelődött. Többek között erről is kérdeztük.

– Kezdjük talán azzal: hogy tetszett a világbajnokság?

– Egyszerű a válaszom, nekem tetszett - válaszolta Demjén Patrik. - Többek között azért is, mert végig az argentinoknak szurkoltam... A világbajnokság előtt készítettek velem egy interjút, s abban azt mondtam, hogy Messiék nyernek majd, úgyhogy jól tippeltem. Összességében jó mérkőzéseket láttam. Azt nem mondom, hogy az elsőtől az utolsóig minden mérkőzést megnéztem, de csak keveset hagytam ki. Amit láttam az mind remek mérkőzés volt, sok góllal, szóval ez egy jó világbajnokság volt.

– Akkor egyetért azzal is, hogy a világbajnok csapatból Emiliano Martinezt választották a torna legjobb kapusának?

– Amit a büntetőpárbajokban és a mérkőzéseken mutatott, az alapján igen, jogos hogy őt választották meg. Ugyanakkor amit a horvát Dominik Livakovic mutatott, akár lehetett volna ő is. Kettejük között dőlhetett el a verseny, alighanem. Martinez, amióta bekerült az argentin válogatottba, azóta biztos pontja az együttesnek. Fontos pillanatokban tud segíteni csapatának, és mi lenne fontosabb, mint egy világbajnoki döntő...? Amit a végén védett, még a büntetőrúgások előtt a franciák ellen, az döntő pillanat volt. Livakovic eddig még nem mutatta meg mennyire jó kapus, de most ezt is láthattuk tőle.

– Mit gondol, merész megállapítás lenne azt mondani, hogy felértékelődött a kapusok szerepe?

– Az biztos, hogy nyomatékosabb lett a kapusok teljesítménye. Például, egyre inkább már lábbal is nagyon jónak kell lenni, sokszor meg kell oldani a labdakihozatal a kapust is belevonva, vagy említhetném az indításokat. Hiszen, ha lábbal nem annyira ügyes egy kapus, az az ellenfeleknek is egy támadási lehetőség. Ráadásul minden csapatba kell egy olyan ember, aki magabiztosságot sugároz. A válogatott csapatoknál ez még fontosabb. Ott ugyanis nincs annyi idő összecsiszolódnia a játékosoknak, mint mondjuk a klubcsapatoknál. Ha van egy jó kapusod, az plusz erőt tud adni.

– Edddig két kapusról esett szó, de volt-e még olyan kapus a vb-n, aki esetleg a kedvence volt?

-Nekem a svájci Yann Sommer stílusa kifejezetten tetszik. Évek óta jó teljesítményt nyújt. Nem a legmagasabb kapusok közé tartozik, de lábmunkájával kompenzálja ezt. Szeretem nézni, ahogy játszik, de akit igazából figyeltem, az Martinez. Az, hogy miként tud a legkiélezettebb helyzetben is nyugodt maradni.

– Egy büntetőpárbaj nem éppen a legstresszmentesebb része a futballnak... Lehet előre felkészülni ezekre?

– Lehet, és mi is készülünk mindig az éppen következő ellenfél lövőiből. Emiliano Martinez például nagyon jól meg tudta zavarni az ellenfél játékosait, akik nagyon nem is tudták eldönteni, hogy hova helyezzenek. Livakovic esetében nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fogja a tizenegyeseket. Az ő esetében éreztem azt, hogy sokat készülhettek erre. Ő egy magasabb kapus, a szélekre is oda tud érni, szerintem sokat elemezhette az ellenfelek korábbi lövéseit.

– Mit lehet tanulni kapusszemmel ebből a világbajnokságból?

– A legfontosabb talán az, hogy az utolsó pillanatig nyugodtnak kell lenni. Apróságokon mehet el egy-egy meccs, így nagyon koncentráltnak kell maradni, még akkor is, ha vezet egy csapat. Az argentinok a döntőben 2-0-ra vezettek, de két perc alatt már döntetlen volt az állás. Szóval ugyanúgy kell fókuszálni akkor is, ha viszonylag biztosan vezet egy csapat, mert pillanatok alatt megfordulhat minden. Hogy mást ne említsek, a ZTE-vel is volt már olyan találkozónk, amikor az utolsó pillanatokban buktunk pontot, vagy pontokat,.

– Láthatunk a jövőben is hasonló nagy védéseket Demjén Patriktól, mint láttunk a vb-n is párat?

– Reméljük, én biztosan ezen leszek. Dolgozunk tovább, novemberben egy kemény hónapot alapoztunk, hiszen a ZTE FC-vel nagyon szeretnénk egy kiugró eredményt elérni a bajnokságban. Az eddig elvégzett munka már látszott az ősszel is kamatozik, ezt kell folytatni tovább.