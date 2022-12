Haladás VSE – Tuxera Aquaprofit NSK 3,5:8,5

Szombathely.

Eredmények (elöl a ha­zaiak): Héra–Naiditsch 0:1, Palac–Volokityin 0:1, Németh M.–Balogh Cs. döntetlen, Jankovic–Antal döntetlen, Ruck–Márkus döntetlen, dr. Kovács G.–Ivanisevic döntetlen, Csonka–Aczél döntetlen, Kiss A.–Medvegy 0:1, Trbojevic–Horváth Cs. 0:1, Nagy B.–Ribli 1:0, Némethné Lakos–Palczert 0:1, Csontos–Gara T. 0:1.

A sakkozók Szuperligájában a második forduló is rangadót tartogatott ebben a szezonban a kanizsai sakkbajnokcsapat számára, melynek tagjai igyekeztek is tudásuk legjavát adni, hogy együttesük a tabella hatodik helyéről előrébb léphessen.

Nádasi Tamás klubelnök beszámolója szerint ennek meg is lett az eredménye, hiszen nagy arányban nyertek a dél-zalaiak Szombathelyen, s a különbség akár lehetett volna nagyobb is. Több szép győzelem is született nagykanizsai oldalon, az újonc, mindössze 15 esztendős Palczert Mátyás pedig idénybeli második partiját is győzelemmel abszolválta.

A harmadik körbeli folytatás még idén következik, két hét múlva a Tuxera Aquaprofit NSK hazai környezetben a jelenleg második Ajkát látja vendégül.