A Zalakerámia ZTE KK jelenleg az 5. helyezést foglalja el, de ahhoz, hogy ezt a pozícióját meg is tudja tartani, ahhoz mindenképpen nyerni kellene a szerdán, 18 órakor kezdődő kecskeméti mérkőzésen. Méghozzá azért, mert a szerdai vendéglátó Kecskemét a zalaiakéval azonos mutatóval rendelkezik, így aki nyer, a másikkal szemben lépéselőnybe kerül. A kék-fehérek szombaton nagyon fontos mérkőzést nyertek meg hazai pályán az Oroszlánnyal szemben és ez a győzelem nem csak amiatt volt fontos, hogy a legjobb nyolc között ott legyenek az egerszegiek a 13. forduló után, hanem, hogy három vereség után helyre billenjen az önbizalmuk is.

Szerdán például erre is szüksége lesz Sebastjan Krasovec együttesének, hiszen a Kecskemét hazai pályán minden bizonnyal nem szeretne úgy elköszönni erre az évre saját közönségétől, hogy vesztesen hagyja el a játékteret. Forray Gábor együttesének a ZTE KK elleni találkozó lesz az idei utolsó hazai meccse. Az önbizalom pedig azért is kell majd a zalaiaknak, hiszen egy emberrel biztosan kevesebben lesznek, hiszen Németh Ákos bokasérülést szenvedett a szombati találkozón. Bencze Tamás szakmai igazgatót róla is kérdeztük, de inkább arról, hogy mennyire volt fontos a csapatnak, hogy induljon a kupában.

A bajnokság állása:

1. Szombathely 2. Szolnoki Olaj 3. Alba Fehérvár 4. Soproni KC 5. Zalakerámia ZTE KK 6. Atomerőmű SE Paks 7. KTE-Duna 8. Körmend 9. OSE Lions 10.DEAC 11. Kaposvár 12. Budapesti Honvéd SE 13. Szedeák 14. Nyíregyháza

– A Magyar Kupa mindig fontos sorozat és mi is annak tartjuk. Tehát örülünk, hogy ott leszünk a negyeddöntőben – mondta el a szakmai igazgató. – Az, hogy hányadikként várhatjuk majd a sorsolást, ez szerda estére kiderül. Az viszont mindenképpen örömteli, hogy ebben a sorozatban is érdekeltek leszünk és minden bizonnyal szurkolóink is örülnek neki. Németh Ákos biztosan nem lesz ott a pályán, három, de lehet, hogy négy hét lesz a kihagyás számára. Mi persze szeretnénk, ha a Körmend elleni első januári találkozón már számíthatnánk rá, de csak akkor lesz ez aktuális, ha az állapota annyit javul.

A cél a győzelem, hiszen erről nem mondhatnak le a kék-fehérek most sem. Méghozzá azért, mert a bajnokság nagyon kiélezett, bárki, bárhol nyerhet és kikaphat, így minden győzelem ugyanolyan fontos, bárhol és bárki ellen szülessen meg.

A 13. forduló mérkőzései. Szerda, 18.00: Paks-Körmend, Kecskemét- Zalakerámia ZTE KK, Oroszlány - Szeged. 19.00: sopron-Nyíregyháza. Csütörtök, 18.00: Kaposvár-DEAC.

