ZTE FC–Slaven Belupo 2-1 (1-1)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett.

ZTE FC, I. félidő: Gyurján – Huszti, Kálnoki-Kis, Csóka, Bedi – Sankovic, Tajti, Szendrei - Májer, Klausz, Meshack. II. félidő: Gyurján - Papp, Safronov, Mocsi, Májer - Boros - Gergényi, Kovács, Koszovscsuk - Szalay, Németh.

Slaven Belupo, I. félidő: Čović - Kvržić, Boras, Božić (Zirdumbol), Soldo - Bašić, Kocijan - Mihalić, Mudražija, Hoxha - Manaj. II. félidő: Marković - Hlevnjak, Tepšić, Christopoulos, Martinaga - Behram, Marina, Jambor - Crnac, Krstanović, Mioč.

Gólszerzők: Bedi (19.), Májer (65.), illetve Hoxa (42.).

A katari világbajnokság miatti hosszú téli szünetet kitöltendő, már decemberre is két felkészülési mérkőzést tervezett az NB I-ben ötödik helyen álló egerszegi csapat, azonban a múlt heti, Nafta Lendava elleni találkozó elmaradt. Most szombaton a korábban a DVTK-t is irányító Zoran Zekic vezette kaproncai együttes volt az ellenfele Ricardo Moniz csapatának. Az esős, szeles időben rendezett mérkőzésen a két klub által készített beszámolók szerint Bedi szerzett vezetést a zalaiaknak, de a horvátok még a szünet előtt egyenlítettek. Még egy gólt tartogatott a találkozó, amit Májer Milán szerzett a 62. percben, s mint kiderült, a végeredményt is beállította. A két csapat a nyári felkészülés során is találkozott, akkor Kaproncán játszottak, és ott is 2-1-re nyert a Zete.

A ZTE FC jövő héten még folytatja a felkészülést, majd kéthetes szünetet kapnak a játékosok, akik január 3-án találkoznak ismét.