Hidegkúti SC–Nagykanizsai FC 4-9 (3-3)

Budapest, Klebersberg-iskola. Jv.: Tóth-Tolnay.

NFC: Szőke R. – Schuller, Szőke Á., Pál, Szakmeiszter J. Csere: Szabó Á. (kapus), Koller, Füzesi, Horváth E., Fujsz, Novák, Daróczi.

Gólszerzők: Kovács (2., 10.), Rusvai (3., 21.), illetve Kollár (4.), Pál (7.), Szőke Á. (12. - büntetőből), Schuller (31., 35., 36.), Szabó Á. (33., 36.), Novák (39. - büntetőből).

A hazaiak alaposan ráijesztettek a kanizsai csapatra, hiszen a 3. percre kétgólos előnyt szereztek. Hasonló gyorsan jött a zalai egyenlítés (7. perc), majd szünetig még egyszer vezettek a fővárosiak, de az NFC újra egalizálni tudott. Fordulás után újabb gyors hazai vezetés következett, amire a vendégek csak 10 perc múlva tudtak válaszolni. A Hidegkúti ekkor szerette volna döntésre vinni a dolgot, kapusát mezőnyjátékosra cserélve, öt emberrel támadott, ám a Kanizsa nagyszerűen használta ki ezt a helyzetet: a zalai kapus Szabó Ádám kétszer is betalált az üres kapuba, keresztülhúzva a házigazdák számításait. Végül nagy különbségel, megérdemelten zsebelte be a pontokat a zalai csapat. Az összecsapást Novák László szezonbeli első találata zárta le.

Fehérben az Érd kapuját mesterhármassal megterhelő Fujsz Richárd – a Haladás II. elleni hazai bajnokin

Fotós: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Nagykanizsai FC–Asterix Érd 8-5 (1-1)

Kanizsa Aréna, 200 néző. Jv.: Héra.

NFC: Szőke R. – Kollár, Schuller, Szőke Á., Pál. Csere: Szabó Á. (kapus), Füzesi, Horváth E., Fujsz, Novák, Daróczi, Szakmeiszter J., Millei.

Gólszerzők: Schuller (16.), Fujsz (22., 25., 37.), Pál (26.), Daróczi (29., 39.), Kollár (33.), illetve Nádas (9.), Szabó (24., 40.), Füzesi (35. - öngól), Kozák (40.).

A 14. fordulóban újabb, a tabella alsó részéhez tartozó csapat volt az NFC ellenfele, ráadásul hazai pályán. Az első gólt ezúttal is az ellenfél szerezte, ám a Kanizsa nem ijedt meg, egyenlített, és a felek döntetlen eredménnyel vonultak pihenőre. Már az első félidőben is a házigazda kezdeményezett többet, fordulás után pedig végképp megmutatkozott a két csapat között meglévő tudásbeli különbség. Az első hazai gólra még válaszolni tudott az Érd, ám aztán négy zalai találat érkezett zsinórban, és ezzel el is dőlt a találkozó (33. p.: 6-2). Örömteli, hogy Fujsz Richárd mesterhármast ért el a mérkőzésen, ám kár, hogy a meccs utolsó két gólját 8-3 után a vendégek szerezték és ezzel kozmetikázni tudták a különséget.

Győzelmével a kanizsai csapat továbbra is harcban van, hogy elérje szezon előtti célját, vagyis bekerüljön a rájátszás felsőházába.