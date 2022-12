Kicsit tekintsünk vissza a múltba, hiszen 2004-ben dr. Bérces Edit világ és Európa-bajnok ultrafutó Budapesten új világcsúcsot ért el a 24 órás futópados futásban (247 km), amely máig hivatalos Guinness-rekord. A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ (PE ZEK) docensének - aki Pro Urbe-díjat is kapott Zalaegerszeg városától - akkori teljesítményére is emlékezve fogant meg az ötlet, hogy egy jótékonysági akcióval egybekötve ismét rendezzenek 24 órás futópados futást, de már másokat is bevonva. Nem volt nehéz...

– Egy nagyon kedves testnevelő kollégám figyelmeztetett rá, hogy a Guiness-rekordom nagykorú lett, hiszen tizennyolc éve született meg. Az ötlet innen jött, hogy erre is emlékezzünk és adventi időszak lévén egy jótékonysági akció is kapcsolódik most hozzá - említette a korábbi bajnoknő, amikor még csak készülődtek az első futók.

A PE ZEK és a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete ennek apropóján sportnapot és jótékonysági gyűjtést szervezett a zalaegerszegi Családok Átmeneti Otthona számára. Az eseményre pedig olyan ismert extrémsportoló is elfogadta a meghívást, mint Rakonczay Gábor, akinek a nevéhez az első szóló transzatlanti kenuzás fűződik. A 77 napos út 2013-ban a Guinness Word Record-díjat is elnyerte a világ első transzatlanti kenuzásáért.

Szerdán ő, azaz Rakonczay Gábor állt elsőként fel a Cutler Fitnessben a futópadra, ahol többek is csatlakoznak majd az akcióhoz. Szerda délután hetven körüli volt azoknak a száma, akik jelentkeztek, hogy felválta futnak majd az elkövetkező 24 órában. A megnyitón a PE ZEK főigazgatója, dr. Németh István úgy fogalmazott, hogy örül ennek a kezdeményezésnek, hiszen ez is egyfajta közösségépítő esemény. Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere azt emelte ki, hogy jó látni, amikor egy intézmény elismeri a sportban kiemelkedő kollégáját, amihez véleményével Németh Gábor, a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete elnöke, önkormányzati képviselő is csatlakozott.

Az, hogy a futók csütörtök délutánig hány kilométert teljesítenek, majd kiderül, mindenesetre a Guinness-rekord nem forog veszélyben. Azt ugyanis dr. Bérces Edit 18 esztendeje egymaga érte el, és ez adja az egyediségét továbbra is.