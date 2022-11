A vereség ellenére nem játszott rossz mérkőzést a ZTE FC, sőt egy kifejezetten sok helyzetet hozó találkozón jutott túl mindkét csapat. Az FTC jelenleg kimagaslik a magyar mezőnyből, ezt talán nem is kell említeni, hiszen egy olyan csapatról van szó, amely a legjobb 16 közé jutott az Európa-ligában. Márpedig egy ilyen csapat ellen tudott az egerszegi éles meccset vívni, csak éppen a pontszerzés nem jött össze. A mérkőzés után az eltiltott Ricardo Moniz helyett Dragóner Attila sportigazgató ült az interjúszobában – Megpróbáltuk játszani folyamatosan azt a stílust, amit eddig is képviseltünk, aztán kaptunk egy gólt, hozzáteszem, klasszis megmozdulás végén – értékelt Dragóner Attila. – Voltak lehetőségeink, szereztünk labdákat, volt egy kapufánk, amivel közel voltunk az egyenlítéshez.

Úgy éreztük az első félidő második fele után, hogy több van ebben a meccsben. A második félidőben viszont az FTC-nek volt több nagy lehetősége, aztán a második góljuk után gyorsan jött a szépítésünk. Becsülettel tettük a dolgunkat, hittünk az egyenlítésben, de a FTC megérdemelten nyert. Továbbra is minél több lehetőséget szeretnénk adni a magyar és fiatal játékosoknak. Mindent kitettek a pályára, bátran játszottak, ha valamivel több rutin van, akkor a pontszerzés is összejöhetett volna. Hazai oldalon Sztanyiszlav Csercseszov elmondta, hasonló mérkőzésre számított, mint amilyen lett végül a találkozó. – Azt beszéltük meg a szünetben, hogy nem szabad egyszerű hibákat hagynunk, és minden támadást lövéssel kell befejeznünk. A ZTE kompromisszumok nélkül futballozik otthon, és idegenben is agresszívan játszik. A meccs után gratuláltam a csapatnak, hogy egy kemény Monaco elleni meccs után megfelelően kiszolgáltuk ma is a nézőket – mondta az FTC szakvezetője. Szóba került folytatás is, hiszen a ZTE FC úgy őrzi az ötödik pozícióját a tabellán, hogy mindössze három pontra van a kieső helytől.

– A FTC kiemelkedik a mezőnyből, utána van egy-két dobogóesélyes csapat, a többiek minden héten az életben maradásért küzdenek, s ebben a versenyben mi is ott vagyunk – mondta el erről véleményét Dragóner Attila. – A nagy vágyunk, hogy a tabella első felében végezzünk, ezért mindent megteszünk, s ez a támadófutball, amit vállaltunk és a törekvésünk eddig pozitív. De azt is tudjuk, hogy idehaza is mindenki azt nézi, hogy ki hányadik a tabellán. Nos, ez lesz a legnagyobb kihívás a ZTE FC számára a hátralévő három őszi mérkőzésen. Ricardo Moniz ezeken továbbra sem lehet ott a kispadon, a ZTE FC-nek viszont úgy kellene a téli szünetre vonulnia, hogy biztonságban érezze magát. Nem lesz könnyű, hiszen szombaton az Újpest érkezik Egerszegre, majd Kisvárdára utazik az együttes, végül idehaza a szezon eddigi meglepetéscsapata, az újonc Kecskemét lesz a vendég a ZTE Arénában.