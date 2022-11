Kisvárda Master Good - ZTE FC 0-3 (0-1)

Kisvárda, néző. Jv.: Káprály (Márkus, Belicza).

Kisvárda: Odyncov - Hej, Kovacic, Kravchenko (Vranjanin, 65.), Peteleu - Lucas (Karabeyov, 46.), Ötvös (Makowski, 46.), Melnyik - Asani, Iliev (Mesanovic, 46.), Vida (Camaj, 46.). Vezetőedző: Török László.

ZTE FC: Demjén - Huszti, Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi - Sankovic, Tajti - Szendrei (Safronov, 89.), Szalay (Németh D., 85.), Gergényi - Ikoba (Manzinga, 72.). Megbízott edző: Julian Jenner.

Gólszerzők: Ikoba (37., 60.), Manzinga (88.).

Sárga lap: Kovacic (52.), illetve Ikoba (38.), Gergényi (61.)

Mindkét csapatban történtek változások a legutóbbi fordulóhoz képest. A ZTE FC együttesébe visszatért két korábbi alapember, Bedi Bence és Bojan Sankovic, míg a Kisvárda szakmai stábja hat helyen változtatta meg a legutóbb a Puskás FC ellen győztes mérkőzésen kezdő csapatát. Az Újpest elleni - szintén győzött a ZTE FC - találkozón a kispadról betegség miatt hiányzó másodedző, Julian Jenner ott lehetett Kisvárdán, viszont ezúttal Dragóner Attila sportigazgató hiányzott, aki szombaton irányított, ám most ő dőlt ki a sorból betegség miatt. A zalai vezetőedző Ricardo Moniz továbbra is egyhónapos eltiltását tölti.

Rövid ismerkedés után az első helyzet az egerszegieké volt, amikor az 5. percben Ikoba húzta meg a bal oldalon, lövését kiejtette a hazai kapus, érkezett Szendrei, de Peteleu az utolsó pillanatban tisztázott előle. A ZTE a tőle megszokott játékkal rukkolt ki, letámadott, többet volt a labda nála. A Kisvárda viszont az a csapat, amely ellen mégsem lehetett túlzottan kitámadni, és ezt a zalaiak is tudták, mert büntet. A kék-fehérek túlzottan nem mentek bele kockázatos helyzetekbe, mintha csak arra törekedtek volna, hogy náluk legyen a labda. A Kisvárda játékát ekkor futballnyelvre talán úgy lehetett volna lefordítani, hogy "türelmes" volt. Lepörgött az első félidő fele úgy, hogy igazából az az Ikoba-lövés jelentette a legnagyobb izgalmat, de mintha nem akartak volna kizökkeni ebből a ritmusból a csapatok. A 31. percben aztán Ikoba fejese - ami nem sokkal ment mellé - jelentett újabb eseményt, majd egy elpuskázott lehetőség után a 37. percben jött a gól. Az egerszegiek kis szögletet végeztek el, Gergényi a jobb oldalról tekert a kapu elé, ahol Eduvie Ikoba az ötös vonaláról fejelt a kapu bal oldalába, 0-1. A lehetőségek alapján megérdemelten vezetett a ZTE FC, az nem lehetett kérdéses, hogy erre valamit lépni fognak a hazaiak.

Méghozzá négy változtatással. Várható volt, hogy nem hagyják annyiban a hazaiak a zalai vezetést, a friss emberekkel kiegészülve pedig egészen más lett a Kisvárda játéka. Nyomás alá helyezte a zalaiakat, az 56. percben Camaj lépett ki, de ha nem is sokkal, mellé helyezett. Az egerszegieknek az is gondot okozott már, hogy megtartsa a labdákat, de azért, ha volt lehetőség rá, gyors ellentámadásokat vezettek. A 60. percben aztán nem volt kegyelem! Ikoba lépett ki egy kontra végén, és némi igazítás után Kravchenko mellől, kissé jobbról laposan kilőtte a hosszú alsó sarkot, 0-2. Az amerikai-nigériai támadó már a tizedik gólját lőtte a szezon során, akit kedden is nehezen tartottak a kisvárdaiak. Ekkor már inkább a hazaiak ügyeltek arra, nehogy megkontrázzák őket a zalaiak. Ikobát le kellett cserélni, hiszen már korábban is fájlalta a bokáját, de érett a zalai bravúr. Merthogy, a második helyezett otthonában nyerni mindenképpen annak számít.

A kegyelemdöfést aztán az Ikobát váltó Christy Manzinga vitte be a Kisvárdának, amikor a teljesen kitámadó hazaiak ellen saját térfeléről indulva mattolta a kapust, 0-3. Ez volt a vége, a ZTE FC nem kis bravúrt könyvelhetet el, hiszen a második helyezett Kisvárda otthonából hozta el a három pontot fegyelmezett és jó játékkal.