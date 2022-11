Zalakerámia ZTE KK - DEAC 84-79 (16-22, 21-20, 27-16, 20-21 )

Zalaegerszeg, 800 néző. Jv.: Cziffra, Farkas G., Major.

ZTE KK: Trice 22/6, O'Reilly 12/3, Polster, Ostojic 16, Smith 12. Csere: Rakicevic 10, Zsíros 6/6, Szalay, Keller I. 5/3, Csuti 1. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

DEAC: Polyák 5, Scott 12/6, Drenovac 13, Gáspár M. 6/6, Taylor 9. Csere: Garamvölgyi 2, Kenéz, Gumbs 8/3, Mócsán 22/15, Balázsi. Vezetőedző: David Dedek.

Kispontozódott: Taylor (39.).

Az egerszegi együttes jobban kezdte a bajnokságot, mint a DEAC, és a szerdai vendégektől saját drukkereik is többet várnak. Ugyanakkor a Zalakerámia ZTE KK éppenséggel nem most szerette volna, hogy ellene támadjanak fel a debreceniek és mindenképpen arra készült Sebastjan Krasovec együttese, hogy a zsinórban megnyert négy találkozója után az ötödiket is behúzza.

Mindkét oldalon volt egy-egy hiányzó. A ZTE KK-nál ujjsérülés miatt nem léphetett pályára Németh Ákos, míg a vendégeknél a korábbi egerszegi kedvenc, Tóth Ádám nem lehetett itt csapatával. A megszokottnál tompábban kezdett a házigazda, amit kihasznált a DEAC (0-6), de később sem igazán ment a kék-fehéreknek. Nagyon gyenge százalékkal dobott a ZTE (5-13), jött is az időkérés, de igazából csak nagyon lassan közelített a a zalai csapat (14-17), és nem is tudta átvenni a vezetést. Azzal együtt, hogy a ZTE KK nem játszott jól, azért a DEAC azt egy negyed alatt is igazolta, hogy jobb csapat, mint amit eddigi szereplése mutat. Akkor pedig, amikor Mócsán és Gáspár is hintett egy-egy hármast, kezdett a különbség már kritikusra nőni (16-30). A differencia a hárompontosokban is mérhető volt, hiszen míg a hazai húsz, addig a vendégek hatvan százalékos pontossággal tüzeltek a vonalon túlról. Viszont, kezdett összeállni a hazaiak védekezése (27-33), s ha ehhez párosult volna egy kicsivel jobb dobóforma, biztosan nem lépett volna el megint tízzel (30-40) a vendégalakulat. Ám ez történt, és azt lehetett megállapítani, hogy az első húsz perc bizony inkább debreceniekről szólt, semmint a házigazda csapatáról.

Jött persze a második félidő, amiben fordulhatott a kocka. Mitchell Smith, a hazaiak centere is így gondolta és máris egy pontra jött fel csapata (41-42), hogy aztán tényleg forduljon a kocka (49-46). A mérkőzésnek persze még nem volt vége, viszont a DEAC centere négy személyivel állt már , így Taylornak pihennie kellett. Keményen harcolt mindkét csapat, de kezdett épülni a ZTE KK előnye (62-55), amire az utolsó negyedre építhetett. A debrecenieknél viszont Mócsánnak nagyon ment, hiszen az ötödik tripláját is bedobta, Rakicevic pedig utolsó emberként szabálytalankodott, így visszajött a meccsbe a DEAC (67-66). Izgalmas hajrá ígérkezett, a ZTE KK ismét ellépett (77-70), de itt még nem volt vége semminek, mert megint "megakadt" a hazaiak játéka. Három percig nem esett ZTE-kosár, de kibírta a házigazda, a végén pedig Trice pontjaival eldöntötte a mérkőzést.

Meglett tehát a zsinórban szerzett ötödik siker is, és ez volt fontos a ZTE KK szempontjából.

A Hydrocomp Kft. a ZTE KK régi-új támogatója

A szerdai Zalakerámia ZTE KK – DEAC bajnoki találkozó előtt sajtótájékoztatón jelentette be a ZTE KK, hogy támogatói megállapodást között a megyeszékhelyi Hydrocomp Kft.-el.

Minden tekintet D'Mitrik Trice-on, a ZTE KK játékosán, hogy ez a kísérlete vajon célba talál-e... Fotó: Pezzetta Umberto

Az eseményen Török Róbert, a ZTE KK ügyvezetője és Dormán László, a Hydrocomp Kft. ügyvezetője számolt be a részletekről. A Hydrocomp most már két évtizede a hatszoros bajnok Zalaegerszegi Csuti SK sakkcsapatának névszponzora, de korábban volt már a ZTE KK támogatója is.

-Cégünk régi támogatója a helyi kultúrának, egészségügynek és a sportnak is – említette a sajtótájékoztatón Dormán László. - Úgy látjuk, hogy kezd most egy olyan csapategység kialakulni a klubnál, amire már régóta vártunk. Ami a személyes kapcsolatomat illeti a kosárlabdával, ott voltam mind a négy bajnoki címnél, de már jóval korábban is szimpatizálok a sportággal. Öt unokám van, közülük négyes kosaraznak. Boldog vagyok, hogy újra egymásra találtunk evvel a támogatói szerződéssel.

Török Róbert arról számolt be, hogy a megállapodás egyelőre erre a szezonra szól, azonban hosszabb távú együttműködésben állapodtak meg, így a most megkötött szerződés folytatása mindkét fél szándékában áll.