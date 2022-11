Rabobasket Törökbálint– ZTE NKK 57-87 (10-25, 11-20, 25-19, 11-23)

Budaörs. Jv.: Molnár, Darai.

ZTE NKK: Óházy 4, Horváth Fa. 4, Horváth Fru. 12, Ács 2, Jurkó 22/3. Csere: Jagodics 2, Molnár 11/3, Balogh 20/6, Szórád 5, Péterfi, Szakonyi-Nagy 5/3. Edző: Czukor Bence.

Az első percek az ismerkedésről szóltak, majd fokozatosan lendültek játékba a zalai lányok, akik jó védekezés mellett támadásban is jeleskedtek (6. p.: 7-19). Jurkó Noémi ismét ihletett állapotban játszott, neki is köszönhető volt az első negyed végére kialakult nagy előny. A zalaiak a folytatásban sem engedtek ki, és fokozatosan növelték előnyüket. Jurkó mellett Horváth Fruzsina és Molnár Hanna is lepattanókkal és pontokkal segítette csapatát. A nagyszünetre, meggyőző játék után, szép előnnyel (21-45) vonult a ZTE.

A második félidőt is nagy lendülettel kezdték a vendégek, de már nem voltak olyan pontosak, mint előtte (46-64). A zárónegyed első percei végképp pontot tettek a mérkőzésre, a ZTE ugyanis ezt az időszakot 9-0-ra nyerte meg. Ebben az időszakban Balogh Viktória kapta el a fonalat, aki összeszorgoskodott 20 pontot.

Czukor Bence: – Hoztuk azt a lendületet, amit a Hepp-kupában a Sopron ellen. Helyenként kicsit belassultunk, nyilván ez az ellenfelünknek jobban feküdt, de amikor újra felpörögtünk, nőtt az előny. Aki pályára lépett, mindenki hozzá tudott tenni az eredményhez, és remélem, ezt a lendületet tovább tudjuk vinni a következő meccsekre.

A ZTE NKK szerdán 16.30-as kezdéssel a Dávid Kornél KA együttesét fogadja az Ostoros-csarnokban.