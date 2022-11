A Ferencváros biztos csoportgyőztesként – és ezáltal nyolcaddöntősként – várja a labdarúgó Európa-liga utolsó, csütörtöki fordulóját, amely számára így tét nélküli lesz a Trabzonspor vendégeként. A zöld-fehérek – minden idők legjobb magyar szereplését bemutatva – tíz pontot gyűjtöttek az első öt körben, így behozhatatlan előnnyel vezetik a négyest. Ennek köszönhetően azt is megengedhetik maguknak, hogy pihentessék legjobbjaikat vagy a két sárga lappal rendelkező játékosokat. A vezetőedző Sztanyiszlav Csercseszovnak az egy hónapja sérült Eldar Civic mellett a szintén bosnyák Muhamed Besicet is nélkülöznie kell sárga lapok miatt, és nem tartott a csapattal a vasárnap a ZTE FC elleni mérkőzésen fejsérülést szenvedő Franck Boli, Amer Gojak és Adama Traoré sem. Az idén 38 év után ismét bajnok Trabzonspor biztosan elszánt lesz, mivel csak akkor kaparinthatja meg az Európaligás folytatást jelentő második helyet, ha több pontot gyűjt, mint a Crvena zvezdát fogadó AS Monaco. A Trabzonspor–Ferencváros El-csoportmérkőzés magyar idő szerint 18.45 órakor kezdődik, ugyanakkor, mint az AS Monaco és a Crvenza zvezda találkozója.