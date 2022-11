A második félidő aztán szinte azonnal egy lehetséges kiállítás vizsgálatával indult, hiszen az 50. percben Pauljevic lépett ki, Csóka becsúszva szerelte (vagy nem...) gólt ígérő helyzetben 20 méterről a kaputól. Hosszas videózás kezdődött, végül az a döntés született, hogy a fiatal egerszegi védő lába elérte az újpestiét, így Csóka piros lapot kapott. Az emberhátrány az eddigiek során nem jelentett sok jót a zalaiaknak... A ZTE szakmai stábja is lépett, a gólszerző Szalayt hozták le, és egy védő Safronov érkezett a helyére. De mit kezd az Újpest az emberelőnnyel? Az egerszegiek teljesen behúzódtak, az Újpest nyomás alá helyezte a kék-fehéreket, akik kivédekezték a vendégek próbálkozásait. Gyökeresen megváltozott a játék képe, hiszen a kék-fehérek szinte csak a védekezéssel foglalkoztak, de hát meg akarták nyerni a meccset, ami érthető volt. Ahogy az Újpest is, de nem tudott a kapu közelébe férkőzni, Tallo fejesét is a 74. percben Demjén biztosan fogta. A mérkőzés már nem a játékról szólt, célfutballt láthattunk, de ebben a helyzetben a ZTE nem tehetett mást, mint őrizte az előnyt. Az Újpest nem tudott mit kezdeni evvel, illetve nyomott, de eredménytelenül. Közeledve a rendes játékidő végéhez nyilvánvaló volt, hogy bőven lesz hosszabbítás, lett is hat perc, ami még az Újpestnek adott reményt. A hat perc lepörgött az ötlettelenül támadó Újpestnek, a ZTE FC pedig itthon tartotta a három pontot.

Szalay Szabolcs gólja sokat ért!