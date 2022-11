Fehérvár FC II. - Technoroll Teskánd KSE 4-0 (1-0)

Székesfehérvár. Jv.: Molnár R.

Teskánd: Pergel D. - Bailo (Molnár A., 81.), Simonfalvi, Szinay, Pergel B., Hetesi, Lórántfy (Vincze, 71.), Bontó (Bedő, 63.), Bolla (Őr, 81.), Szabó M., Bekő (Potyi, 71.). Edző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Vintonji (43., 53., 78.), Horváth B. (46.).

Szervezetten és bátran játszott a vendégcsapat, mely szünet előtt számos helyzetet kialakított, ám ezek kimaradtak. A játékrész végén szerencsés góllal szerzett vezetést a Fehérvár, mely fordulás után rögtön megduplázta előnyét, még nehezebb helyzetbe hozva a Teskándot. Ettől kezdve a hazaiak átvették az irányítást, és meddő zalai próbálkozások közepette két gyors ellencsapás végén alakították ki a végeredményt.

Pergel Attila: "Második félidei játékával megérdemelten szerezte meg a pontokat a hazai csapat, szünet előtt viszont mi is jól teljesítettünk, gólokat lőhettünk volna.

ZTE FC II. - Puskás Akadémia II. 0-6 (0-2)

Zalaegerszeg. Jv.: Maml.

ZTE II.: Sinkó - Bolla, Dóczi, Király (Péterfi, 75.), Koszovcsuk (Vert, 65.), Bedő (Dobos, 83.), Fábián (Baloteli, 75.), Papp, Kryvotsiuk, Kámi, Györe (Jóna, 65.). Edző: Koller Zoltán.

G.: Bolla (öngól, 30.), Magasföldi (39.), Dusinszki (54.), Vizler (59.), Kicsun (63.), Szabó V. (75.).

Az első 30 percben egyenlő erők küzdelme zajlott, melyben mindkét oldalon adódtak lehetőségek. A ZTE hátrányba kerülve is próbált kezdeményezni, ám továbbra is csak helyzetekig jutott. Fordulás után 10 perc alatt három felcsúti gól esett, s az eredmény alakulásához nagyban hozzájárultak a rendkívül fiatal, kezdőben és csereként is újoncot avató hazaiak hibái.

Koller Zoltán: "A végeredmény rendkívül túlzó, azért alakult így, mert kihagytuk a helyzeteinket, az ellenfélnek pedig könnyű gólokat ajándékoztunk."

Tatabánya SC - FC Nagykanizsa 3-0 (1-0)

Grosics-stadion. Jv.: Móri.

FCN: Hajagos - Szabó P., Kószás, Szanyi, Varga D. - Kretz (Béli, a szünetben), Godzsajev, Kondor (Kovács Gy., 76.) - Szilágyi, Szökrönyös D. - Pleszkán (János, 60.). Edző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Árvai (4.), Szegleti (11-esből, 69.), Kovács I. (88.).

A 14 mérkőzés óta veretlen, s ráadásul hétmeccses győzelmi szériában lévő éllovas otthonában szerette volna igazolni javuló formáját a Kanizsa, mely egy győzelemmel 1 pontra fel is zárkózhatott volna ellenfelére. Ezek után a hazaiak gyors helyzettel, majd góllal nyitottak, amit szünetig kiegyenlített játék követett. Fordulás után férfias küzdelem zajlott, a vendégek próbáltak kezdeményezni, de nem nagyon jutottak helyzetig. A hazaiak jogos büntetőből eldöntötték a meccset, a harmadik találat már csak ráadás volt.

Gombos Zsolt: "Az első félidőt a hazaiak lesgyanús gólját leszámítva kontrolláltuk, de kapura nem voltunk veszélyesek. A második 45 perc nagyon nem tetszett, az ellenfél a játék minden elemében felülmúlt bennünket és megérdemelten nyert. Messze van még, hogy a dobogónál merészebb álmokat szőhessünk."

További eredmények: Csorna - ETO Akadémia 1-2, Budaörs - III. Ker. TVE 1-1, Kaposvár - Kelen 2-2, Balatonfüred - Zsámbék 2-1, Komárom - Veszprém 0-4, Bicske - Érd 3-2, Mór - Gyirmót II. 0-4.