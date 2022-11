Szepetnek–Hévíz 2-0 (0-0)

Szepetnek, 50 néző. Jv.: Farsang B.

Szepetnek: Szekeres P. - Bános, Szabó Be., Rákhely, Pál Ma. (Déri), Baksai, Csavari, Pál F. (Dömötör), Orsós R. (Fadgyas), Nagy T., Pál Mi. Edző: Németh István.

Hévíz: Dénes - Buza, Nyári, Meidl, Kustán, Sebestyén, Szindekovics (Bíró), Tóth I., Nagy D. (Pál B.), Filó (Vágusz), Karakai. Edző: Damina László.

Legutóbbi, szombati bajnokija után most már a dobogó magasságát is megtapasztalhatja a Szepetnek SE legénysége, mely, ha nem is feltűnő módon, de azért csak-csak lépdelt felfelé az eltelt fordulók során. A középmezőnyhöz tartozó Hévíz persze nem tűnt egyszerű ellenfélnek ebben a sorban, melynek kispadján például az a Domján László is helyet foglalhatott a szakmai stáb tagjaként, akinek irányítása alatt 2020. október 4-én például a táblázat élére is ugrott az akkori pontvadászatban a Szepetnek. Személye mondhatni jó kabala volt a hazaiaknak az elmúlt hétvégén is, bár az események igazán a találkozó hajrájában gyorsultak fel: akkor a legrutinosabbnak számító szepetneki játékos, Nagy Tamás kétszer is beköszönt, illetve a vendégeknél egy kiállítást is feljegyezhettünk. A Szepetnek tehát a győztes találkozójával a harmadik helyre jött fel, míg Nagy a duplájával – összességében kilenc találatával – a góllövőlista második pozíciójába ugrott.

Gólszerző: Nagy T. (2).

Jók: Nagy T. és az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Sebestyén (82., Hévíz).

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Kinizsi Gyenesdiás 3–3 (1–1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Piecs (Kovács D.), Kotnyek, Fülöp (Baranyi), Völgyi, László (Kiss J.), Ötvös, Turi (Abay Nemes), Béli (Bilák), Szőke Á. Játékos-edző: László Roland.

Gyenesdiás: Takács (Helter) – Fellner, Hegyi, Karancz, Tarnóczai, Kiss P., Hegedűs (Bertók), Mikola, Maturicz, Csák, Zsiga. Megbízott edző: Rédei Péter.

Nagy lendülettel kezdtek a hazaiak, az első negyedórában sorra alakították ki a helyzeteket, de a vendégek kapusa szinte percenként hárított. A nyomás eredményeként büntetőhöz jutott a Kiskanizsa, de a vendégportás ezt is kivédte, aki ezt követően sérülés miatt cserére kényszerült. Jött viszont a vendéggól, amelyet a félidő végéig a hazaiak kiegyenlítettek. Szünet után folyamatos volt a hazai nyomás, de kevés volt az átütőerő, illetve gyenge volt a helyzetkihasználás. Vendéghiba kellett a hazai előnyhöz, amelyet nem sokkal később kétgólosra növelt a Kiskanizsa. A találkozó hajrájában a nagy akarással játszó Gyenesdiás két kontra révén egyenlített, így a pontszerzésük teljesen megérdemelt.

Gólszerzők: Szőke Á. (2), Turi, ill. Mikola, Bertók, Csák.

Jók: Szőke R., Szőke Á., ill. az egész csapat.

U19: Kiskanizsa–Gyenesdiás 2–3.

Police-Ola–Magnetic Andráshida TE 4–2 (2–2)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Cserfő Gy.

Police-Ola: Timbókovics – Igazi, Darabos (Kócza), Mikó (Hajas), Lukács, Luter (Tóth D.), Lakatos (Szekeres Á.), Cseke, Makovecz (Toplak), Berkovics (Németh K.), Szekeres T. Edző: Konrád Péter.

Andráshida TE: Kálovits – Kovács L. (Péhl K.), Péhl B., Lukács, Doszpoth, Kaprinai (Kovács M.), Nikitscher, Cséber, Kocsis, Baksa, Vida. Edző: Bencze Péter.

Mozgalmasra sikerült az első játékrész, már a 2. percben vezetést szereztek a hazaiak egy szerencsésen megpattanó lövésből. Aztán a 10. percet követően érkezett a már szinte szokásosnak mondható hazai rövidzárlat, amit a vendégek két szép találattal használtak ki. A vendéggólokat követően szinte azonnal büntetőt rúghatott a Police-Ola, ami kimaradt, azonban a 22. percben egy gyors akció végén sikerült az egyenlítés, a szünetig pedig már nem változott a mérkőzés állása. A második félidő játékképe megváltozott, az addigi kiegyenlített játék után a hazaiak kapkodóvá és pontatlanná váltak, míg a vendégek taktikus, fegyelmezett játéka, felépített támadásai folyamatos veszélyt jelentettek a hazai kapura, azonban az egész mérkőzésen kiemelkedő teljesítményt nyújtó Timbókovics Péter meccsben tartotta a Police-t. Sőt, a 81. percben egy hazai támadást csak szabálytalanul tudtak megállítani a vendégvédők, így újabb büntető következett, amit sikerült értékesíteni. Végül a 93. percben dőlt el a mérkőzés, amikor a vendégek szabadrúgásához már a kapusuk is felfutott, azonban a hazaiaknak sikerült előbb megszerezni a labdát, majd egy nagy sprint után azt belőni az üres kapuba.

Gólszerzők: Makovecz, Darabos, Igazi (11-esből), Cseke, ill. Doszpoth, Kaprinai.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Kiállítva: Kálovits (95., Andráshida TE)

Lenti TE–Flexibil-Top Zalakomár 4–0 (1–0)

Lenti, 100 néző. Jv.: Siket L.

Lenti TE: Simon – Dolmányos, Horváth B., Kovács E. (Sasvári), Fábián, Lukács, Kiss K., Pál, Grózner, Nagy M., Mentes. Edző: Németh Imre.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Takács Cs., Csalló, Szőke, Takács D., Tinó, Horváth J. (Madarász F.), Nagy M. (Fenyvesi), Mutter, Mészáros (Horváth T.), Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Jól kezdett a hazai csapat, és az első félidőt végig irányítva már a 8. percben vezetést szerzett. A mérkőzés ezen szakaszában a hazaiaknak volt több lehetősége a gólszerzésre, de a vendégcsapatnak is adódott lehetősége. A második félidőben a zalakomáriak kezdtek jobban, és már a 47. percben büntetőhöz jutottak, amit Simon bravúros védéssel hárított. Ezek után a vendéglátók folyamatosan átvették a kezdeményezést a támadásokban, és szebbnél szebb akciók során három gólt szerezve otthon tartották a három pontot. A hazai csapat megérdemelten nyerte a találkozót.

Gólszerzők: Lukács (2), Kiss K., Nagy M.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

U19: Lenti TE–Zalakomár 3–0.