Hübner Nyíregyháza BS - Zalakerámia-ZTE KK 74-87 (20-28, 20-15, 14-29, 20-15)

Continental Aréna, 600 néző.Jv.: Földházi, Tőzsér, Győrfy.

Nyíregyháza: Perry 14/6, Fazekas 5/3, Dolezaj 2, Mokánszki 4, Henderson 6/6. Csere: Dickerson 17/6, Kiss 3/3, Williams 17, Bazsó 6/6, Vaskó. Vezetőedző: Pethő Ákos.

ZTE: Trice 13/3, O'Reilly 14/3, Szalay 6/6, Smith 28/9, Ostojic 10. Csere: Zsíros 10/6, Rakicevic 2, Csuti 4, Keller, Németh, Simó. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kipontozódott: Dolezaj (32.).

A házigazda légióst cserélt a közelmúltban, Dickerson most mutatkozott be a csapatban, kezdőként azonban nem volt ott a pályán, ahol a ZTE - nem biztos, hogy ezért, de - hengerelt (3. p.: 0-12). Szalay Domokos két triplát is bevágott erre az időre, a házigazda időkérés után szerezte első kosarát. A hazai csapat gyengén védekezett és dobott (16,7 százalék) és ezeken varázsütésre Dickerson érkezése sem segített (7. p.: 7-23). Cserék következtek, melyek nem használtak a zalai játéknak, nyírségi részről pedig beesett több tripla is, így a negyed végére sikerült barátságosra faragni a hátrányt. A folytatásban tovább csökkent a zalai magabiztosság (23. p.: 31-32), a vendégeknél feltűnően sok támadó faultot fújtak a játékvezetők. ZTE-időkérés után is a hazaiak dobtak újabb kosarat, mellyel már vezettek - óriási fordulat volt kevesebb, mint 7 perc alatt, 16 pontos zalai előny után. Ostojic aktív volt centerben, de pontot nem nagyon tudott csinálni (17. p.: 38-36), míg a túloldalon Dickerson 12 ponttal a mezőny legeredményesebb tagja volt már. A félidő végén zalai részről Smith vette kezébe az ügyek intézését, neki volt köszönhető, hogy a ZTE előnnyel vonulhatott pihenni (40-43).

Smith-triplával indult a második félidő, és remélni lehetett, hogy a ZTE nem jut el ismét 11 eladott labdáig, mint tette az első 20 percben. O'Reilly újabb belemenéssel jelentkezett, Smith viszont továbbra sem tudott hibázni: mezőnyből 8 kísérletből 7-szer talált és elérte a 22 pontot (23. p.: 44-56). A forduló előtt a bajnokság legjobb pontszerzője volt Perry, aki rendületlenül próbálkozott ezen a meccsen is, de majdnem eredménytelenül, 11 dobásból 2 pontja jött össze (26. p.: 46-63). A Zetének viszont meglett a nagy előny, amellyel akár már gazdálkodni lehetett volna a végéig, de visszagondolva az első félidő eseményeire, nem lehetett még megnyugodni. A záró játékrész 72-54-es egerszegi előnyről indult, a hazaiak pedig végső rohamot kezdtek a felzárkózásért (34. p.: 63-76). A játék képe azonban nem változott alapjaiban, s így nem ígért fordulatot: a Nyíregyháza csinált ugyan szép dolgokat, a ZTE-nek pedig voltak hibái, de összességében egyértelműen a zalai csapat teljesített jobban (38. p.: 65-85). A vendégek részéről lehetett még szurkolni azért, hogy Smith érje el a 30 pontot, a csapat pedig a százat, és bár nem jött össze egyik sem, emiatt senki nem volt csalódott.