A forduló rangadójának is beillett ez a párosítás, hiszen a harmadik és a negyedik helyezett csapat találkozott egymással, azonos mutatókkal. A szombaton lejátszott mérkőzés összképén is visszaköszönt ez. Ha a második negyedben nem engedi el a ZTE KK a házigazdát, talán minden másként alakul, de onnantól már csak a Szolnok vezetett. Nem sokkal, de éppen annyival, hogy mindig az egerszegieknek kelljen küzdeniük az egyenlítésért.

S ha már a mutatók szóba kerültek: a mérkőzésen hasonló statisztikát vonultattak fel a felek, amiben viszont nagyon „nyert” a Zalakerámia-ZTE KK, az az eladott labdák száma volt. Tulajdonképpen ez volt a döntő körülmény, és Sebastjan Krasovec, a kék-fehérek szakvezetője is ebben jelölte meg az egyik okot, ami miatt nem sikerült az idegenbeli bravúr. Mert, maradjunk annyiban: a zalai győzelem bravúr lett volna, függetlenül attól, hogy ötmeccses győzelmi sorozattal érkezett Szolnokra a ZTE. Ezért volt kár a 18 eladott labdáért (a Szolnoknál csak 8 volt összesen…), amúgy minden más statisztikában nagyjából azonos volt a két csapat teljesítménye.

Petar Rakicevic ismét nagyon jó teljesítményt nyújtott, és (főleg az első félidőben) Danilo Ostojic is. Sokat jelenthetett volna, ha melléjük mondjuk még ketten felzárkóznak a csapatból. Összességében így sem vallott szégyent a ZTE KK, sőt, kifejezetten küzdelmes meccset vívott, amelyen nagyon nagy erőbedobásra kényszerítette a Szolnokot. Mely továbbra is az egyik bajnokaspiránsnak tekinthető.

A találkozó egyik meglepetése volt, hogy a második félidőben mégis pályára lépett Németh Ákos. A zalaiak kosarasának kéthetes pihenőt írtak elő ugyan, de előző nap megpróbálkozott a játékkal, s miután nagyon szeretett volna pályára lépni – ez Németh Ákos hozzáállását dicséri –, az ő döntése lett, hogy végül ott volt a kispadon. Szerzett is hat pontot törött, de rögzített ujjal, az pedig, hogy szombaton a Falco KC otthonában ismét játszik-e, még nem ismert.

És azt sem tudhatjuk, hogy a ZTE KK az év végéig ott tud-e lenni a legjobb nyolc között. Ami a Magyar Kupa-részvétel szempontjából lenne érdekes, hiszen a mostani kiírás szerint az alapszakasz első köre után az első nyolc csapatot összesorsolják. A négy győztes kerül majd be a később megrendezendő MK-döntőbe, amelyet egy külön torna keretében rendeznek meg. A ZTE KK jelenleg hat győzelemnél tart, és a mostani számítások szerint nyolc sikerrel akár már ott is lehetne a 13. forduló után az első nyolcban. A ZTE KK következő ellenfele a Falco, a Paks, az Oroszlány és a Kecskemét lesz, s ebből a szempontból is érdekes figyelni az eredmények alakulását az év utolsó hónapjában.