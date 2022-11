ZTE FC–Kecskeméti TE 0-0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2366 néző. Jv.: Bognár (Szalai, Horváth Z.).

ZTE FC: Demjén - Huszti, Kálnoki-Kis (Safronov, 46., Csóka, 53.), Mocsi, Bedi - Tajti, Sankovic - Szendrei, Szalay (Manzinga, 46.), Gergényi (Meshack, 20.) - Ikoba. Megbízott vezetőedző: Julian Jenner.

Kecskemét: Varga B. - Nagy R., Szabó A., Ryaskho, Belényesi, Zeke (Grünvald, 46.) - Szuhodovszki (Katona, 58.), Vágó, Szalai, Banó-Szabó (Pejovic, 93.) - Tóth B. (Szabó L., 67.). Vezetőedző: Szabó István.

Sárga lap: Tajti (17.), Szendrei (39.), Huszti (91.), illetve Zeke (12.), Banó-Szabó (17.), Grünvald (55.), Katona (59.), Szalai (68.), Vágó (73.)

A ZTE FC – úgymond – lendületből várta ezt a találkozót, hiszen az Újpest és a Kisvárda legyőzése után szombaton arra készült, hogy egy héten belül begyűjtse harmadik sikerét is. A Kecskemét újonc létére nagyon szép őszt futott már eddig is, hiszen mindenképpen a dobogón telelhet, de persze minél szebben szerette volna lezárni az évet a vendégcsapat is.

Gyakorlatilag három belső védővel állt fel a Kecskemét, vagyis a hátsó alakzatát ezúttal is szerette volna minél stabilabbnak tudni. A kezdeti ismerkedés után a 12. percben mindjárt egy heves reklamálásokkal tarkított jelenet hozta tűzbe a nézőket. Szalay kapott jó labdát, hátulról érkezett Zeke, aki felllökte a zalai támadót, Bognár játékvezető fújt, de közben Szendrei a kapuba talált. A vita tárgya az volt, miért nem alkalmazott előnyszabályt a játékvezető, hiszen belefújt az akcióba. A 16-os vonaláról elvégzett szabadrúgást végül Tajti végezte el, de levágódott labdája az egyik vendégjátékosról pattant ki. A vita elültével aztán egy kényszerű csere következett hazai oldalon, hiszen már korábban is ápolni kellett Gergényi Bencét, aki nem tudta folytatni a játékot. Ubochioma Meshack érkezett a pályára, ezzel egy időben Szendrei került át a bal oldalra. A ZTE folyamatosan letámadta ellenfelét, így a Kecskemét nem nagyon tudott építkezni, jobbára a vendégek térfelén járt a labda. Azt viszont a Kecskemét már bizonyította a szezon során, hogy mindez nem jelent semmit, bármikor képes gólt lőni, amire a zalaiaknak is figyelni kellett. Szervezett volt a vendégcsapat, nem hibázott, így nem talált réseket a ZTE együttese sem, hiába kereste azokat. Az egerszegiek akciói volt, hogy lendületesen indultak, de aztán a támadóharmadnál lelassultak, emiatt sem alakult ki helyzet a Kecskeméti kapu előtt. A 45. percben aztán egy nagy helyzet következett: Huszti jobb oldali beadását Kálnoki-Kis fejelte kapura de a léc alá tart labdát Varga jó reflex-szel kiütötte.