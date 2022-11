„Nagy öröm, hogy eddigi eredményeink alapján ilyen minősítésű találkozót játszhatunk – fogalmazott Gombos Zsolt, az FCN mestere. – Ez a meccs ajándék, ünnep a számunkra, melyet azonban a teljesítményünkkel szeretnénk a lehető legszebbé tenni. Érzem a játékosokon és a stábon is, hogy mindenki kicsit másként készül, s bízom benne, hogy az elmúlt mérkőzéseken látott magas koncentráció és jó helyzetkihasználás most is fennmarad.” A zalai csapatból a sérült Lőrincz és Kivalovszki hiányozni fog, Pleszkán játéka kérdéses. A csoport két további zalai tagja ma 11 órakor játssza le soron következő mérkőzését: a ZTE FC II. a Puskás II.-t fogadja, a Technoroll Teskánd a Fehérvár FC II. vendége lesz.